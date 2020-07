Polizei stoppt Fahrraddieb in den Kaiserbädern

Heringsdorf

Der Polizei auf der Insel Usedom ist es gelungen, einen Fahrraddieb auf frischer Tat zu stellen. Ein ziviler Polizeibeamter der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) befand sich mit einem Fahrrad am Dienstagnachmitag gegen 17.40 Uhr auf der Promenade an der Dünenstraße im Seebad Ahlbeck, als plötzlich ein junger Mann mit einem E-Bike der Marke „Gazelle“ in Richtung Swinemünde vorbeifuhr. Der Beamte bemerkte, dass der Fahrradcomputer fehlte, weshalb er die Verfolgung aufnahm und den 27-jährigen polnischen Fahrradfahrer kontrollierte.

„Dabei konnten am Fahrrad weitere Spuren festgestellt werden, die auf einen Diebstahl hindeuteten. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt und eine Strafanzeige gegen den jungen Mann erstattet“, berichtet Polizeisprecher Andrej Krosse. Er wird sich wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Während der polizeilichen Maßnahme meldete sich auch gleich die 57-jährige Eigentümerin des E-Bikes im Polizeirevier Heringsdorf und wollte ihr Fahrrad als gestohlen melden. Nach der Überprüfung der Angaben konnten die Beamten der Urlauberin aus Niedersachsen erfreulicherweise ihr Fahrrad zurückgeben. Damit sollte wenigstens ein Teil der Urlaubs gerettet sein.

