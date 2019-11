Auf der Insel Usedom wurde am frühen Mittwochnachmittag ein VW von der Polizei in Ückeritz gestoppt, der in seinem Auto mehrere Fahrräder mit sich führte. Nun soll geprüft werden, ob es sich um Diebesgut handelt. Das Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt. Das Auto kommt offensichtlich aus Polen.