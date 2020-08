Polizeieinsatz an Wolgaster Shell-Tankstelle: Das war der Grund 

Wolgast

Einsatz für die Polizei am Donnerstagabend an der Wolgaster Shell-Tankstelle: Wie die Pressestelle in Anklam am Freitag mitteilt, standen vier Männer im Verdacht, im Lidl-Markt Waren gestohlen zu haben. „Einer der vier Männer räumte die Tat ein“, so Sprecherin Katrin Kleedehn.

Ein Hinweisgeber teilte zunächst aus dem Markt heraus mit, dass vier Männer gerade dabei sind, Waren zu stehlen und mit einem weißen BMW die Flucht ergriffen haben. „Eine Nahbereichsfahndung war gegen 18.30 Uhr zunächst erfolglos, um 19.10 Uhr wurden die Männer mithilfe von zivilen Kräften an der Tankstelle gestoppt“, so die Polizei. Alle vier wurden ins Polizeirevier gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. „Ein 35 Jahre alter Mann aus Stettin gab dann alle Taten zu“. Im Lidl-Markt wurden Waren im Wert von 750 Euro gestohlen. Darunter waren unter anderem Alkohol und Elektronik-Artikel. Der 35-Jährige sowie seine drei weiteren Landsleute wurden danach wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von Tilo Wallrodt