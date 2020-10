Zinnowitz

Polizeieinsatz in der Zinnowitzer Volksbank: Am Dienstagmorgen fuhren gegen 9 Uhr mehrere Streifenwagen in die neue Strandstraße, weil es dort offenbar einen Alarm gab. Nach Rückfrage bei Pressesprecher Andrej Krosse in der Polizeiinspektion hieß es, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Offenbar wurde bei Wartungsarbeiten ein Alarm ausgelöst. Nach Klärung des Sachverhalts rückten die Einsatzwagen wieder ab.

Von Hannes Ewert