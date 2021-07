Koserow

In einem Seniorenheim in Koserow ist es am Dienstagmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Beamten, wurde Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte zu dem Seniorenheim in der Siemensstraße gerufen, weil im Gebäude ein starker Ammoniakgeruch festgestellt wurde.

Das betreffende Zimmer eines 88-jährigen Bewohners, der zu der Zeit noch schlief wurde ausfindig gemacht. Der Mann wurde durch eine Mitarbeiterin geweckt und evakuiert. Der 88-Jährige, eine 48-jährige Mitarbeiterin und ein 53-jähriger Hausmeister wurden vor Ort durch Rettungskräfte untersucht. Niemand wurde verletzt, der 88-Jährige jedoch zur weiteren Überprüfung ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte, war ein defekter Kühlschrank (Minibar) im Zimmer des Seniors Auslöser für den Ammoniakgeruch. Nach einer Lüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnten alle Zimmer wieder bewohnt werden.

