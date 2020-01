Polizeihauptmeister baut Anklamer Tor als Modell nach

Usedom

Der Usedomer Roland Voth, der zuletzt mit Gottfried Ehrig und Erwin Putzke mit der Herausgabe einer bemerkenswerten Stadtchronik für Aufmerksamkeit gesorgt hat, hat sich ein neues Projekt vorgenommen. Er baut das Anklamer Tor im Maßstab 1:20 nach.

Der ambitionierte Polizeihauptmeister und Hobbyhistoriker will damit Touristen wie Einheimische einmal mehr für die spannende Geschichte der alten Ackerbürgerstadt interessieren. Seine Geduld ist so unglaublich wie seine Akribie.

Noch sechs Wochen Arbeit

26 000 „Steine“ hat er in den mit Spachtelmasse versehenen Holzkörper geritzt. Und für das Dach noch einmal mindestens 5000 „Biberschwänze“ aus Furnier gestanzt, wobei ihm eine alte Passbildzange gute Dienste geleistet hat.

Doch noch ist der Usedomer nicht zufrieden. „Ich brauche noch mindestens sechs Wochen“, sagt der 54-Jährige, der unter anderem noch damit hadert, dass der Motor, der das Falltor hoch und runterzieht, offenbar zu schwach ist.

Vorträge zur Geschichte

Auch will Voth die Reste der Stadtmauer unbedingt noch mit einem Wehrgang versehen, von dem aus die Usedomer Bürger nahende Feinde einst in die Flucht geschlagen haben. Die ganze Geschichte, auch die der übrigen drei Stadttore, wollen Roland Voth und Gottfried Ehrig Interessierten bei einem Vortrag erzählen, an den sich die beiden als nächstes machen wollen.

Lesen Sie auch:

Von Ingrid Nadler