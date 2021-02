Vorpommern-Greifswald

Die Polizei setzt am Sonntag mit einer neuen Strategie die Kontrollen an den Zufahrten in den Landkreis Vorpommern-Greifswald fort. „Seit 8 Uhr laufen die Sichtkontrollen, gegen 10 Uhr haben wir stationäre Kontrollen errichtet“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Weil der Landkreis wegen zu hoher Infektionszahlen als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft wurde, ist die Einreise aus anderen Kreisen und Bundesländern ohne triftigen Grund nicht gestattet. Während die Beamten am Samstag die Inselzufahrten in Wolgast und an der Zecheriner Brücke kontrollierten, wurden die Kräfte am Sonntag ins Landesinnere verlagert.

Laut Polizeisprecher wurden auf der B 197 in Boldekow bei Friedland sowie auf der B 111 in Züssow stationäre Kontrollpunkte eingerichtet, so der Polizeisprecher. Die Ordnungshüter sollen aus den Fahrzeugkolonnen Richtung Insel Usedom all jene Autos herausfischen, die verbotenerweise in den Landkreis einreisen wollen. Weitere Kontrollen gibt es in Rollwitz bei Pasewalk und nahe der deutsch-polnischen Grenze in Linken.

Zusätzlich sei die Polizei auch mit mobilen Kräften unterwegs. Am Samstag waren bis 17 Uhr 250 Fahrzeuge im Bereich der Insel Usedom kontrolliert worden. 50 Fahrzeuge wurden zurückgewiesen, davon 18 im Bereich Wolgast und 32 an der Zecheriner Brücke auf der B 110.

Von Henrik Nitzsche