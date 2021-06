Heringsdorf

Silber für das neue Dienstgebäude der Polizei in Heringsdorf. Finanzstaatssekretär Heiko Miraß (SPD) hat die Silberplakette für Nachhaltiges Bauen an den zuständigen Leiter des Polizeireviers, André Stegemann, persönlich übergeben. Bei dem Dienstgebäude handelt sich um die erste Landesbaumaßnahme, die nach dem neuen Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bundes geplant, umgesetzt und zertifiziert wurde.

Der prämierte Neubau des Dienstgebäudes war aus Platzgründen dringend erforderlich geworden. Denn in der Urlaubssaison verrichten in der Gemeinde Seebad Heringsdorf zusätzlich 60 Polizistinnen und Polizisten im Rahmen des Bäderdienstes der Polizei ihren Dienst. Im alten Dienstgebäude, einer alten Villa, fehlten nicht nur in Spitzenzeiten die erforderlichen zeitgemäßen Arbeits- und Sozialräume.

In einer Bauzeit von nur 19 Monaten wurde das Gebäude errichtet und bereits im September 2017 fertiggestellt. Das Besondere ist dabei das zugrunde liegende technische und energetische Konzept, welches durch das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten wie dem Einsatz einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe, einer Photovoltaikanlage auf dem extensiv begrünten Dach und auch mit Hilfe der großen Fenster für thermische Behaglichkeit und eine hohe Energieeffizienz sorgt. Zudem wurde beim Bau großer Wert auf den Einsatz emissionsarmer Baustoffe gelegt.

Eigenplanung der Staatsbauverwaltung

„Dieses Gebäude ist im Bereich der ökologischen und auch ökonomischen Bauweise ein High-End-Produkt“, resümiert Miraß. Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bundesbauministeriums stelle nach seinen Worten sehr hohe Ansprüche an Planung, Ausführung und das fertige Bauwerk. Die Auszeichnung mit der Silberplakette wird bundesweit nur sehr selten erreicht.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass der Bau eine Eigenplanung unserer Staatsbauverwaltung ist. Die Bauverwaltung im Geschäftsbereich des Finanzministeriums beweist damit aufs Neue, dass sie nicht nur wirtschaftlich und funktional, sondern auch ökologisch und mit hohem gestalterischen Anspruch bauen kann“, so der Staatssekretär.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gebäude hat sich seit seiner Fertigstellung bereits so bewährt, dass das ‚Modell Heringsdorf‘ in Sanitz wiederverwendet wurde. Weitere Polizeireviere nach diesem Musterentwurf werden folgen, das sei laut Miraß beschlossene Sache.

Von Cornelia Meerkatz