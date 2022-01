Polnische Fährflotte will umweltfreundlicher werden

Swinemünde

Moderner und umweltfreundlicher: Die Vorbereitungen für die Unterzeichnung eines Vertrags über den Bau von drei neuen Fähren für das Unternehmen Polskie Promy stehen kurz vor dem Abschluss. Zwei der Fähren sollen in den Farben der Fährgesellschaft Unity Line und eine in den Farben von Polferries verkehren. Der Vertrag, so heißt es, sehe auch die Möglichkeit vor, ihn im Bedarfsfall um eine weitere Fähre zu erweitern. Für die Investitionen wurden 650 Millionen Zloty (derzeit etwa 142,3 Millionen Euro) bereitgestellt.

Der Bau der Fähren ist entscheidend für die Zukunft der polnischen Beförderer auf der Ostsee. Die jetzigen Fähren sind aufgrund ihres Alters nicht mehr mit der moderneren Flotte anderer Reeder konkurrenzfähig.

Finanzierung über 30 Millionen Euro

Die neue Strategie der polnischen Reeder beinhaltet unter anderem die Anpassung des Unternehmens an neue Bedürfnisse und Trends auf dem Fährverkehrsmarkt. „Wir stehen an der Schwelle wichtiger Investitionen in der Fährbranche. Dank einer durchdachten Entwicklungsstrategie, bedeutender Projekte sowie erheblicher Mittel für die Entwicklung und Erweiterung der polnischen Fährflotte wird ihre Position weiter gestärkt “, versichert der stellvertretende Infrastrukturminister Marek Grobarczyk.

Das zweite strategische Projekt bildet die Entwicklung der Flotte dank der Übergabe von Anleihen in Höhe von 140 Millionen Zloty (30,65 Millionen Euro) an Polska Zegluga Baltycka SA.

„Die Finanzierung, die wir für die neuen Fähren erhalten haben, erhöht die Transportkapazität. Unsere Position wird deutlich besser sein. Unter Berücksichtigung der Anforderungen, die derzeit von der Internationalen Maritimen Organisation und anderer europäischer Organisationen vorgelegt werden, werden wir Fähren mit deutlich reduzierten Abgasemissionen haben“, sagt der Vorsitzende von Polska Zegluga Baltycka S.A., Andrzej Madejski.

Neue Fähren werden umweltfreundlicher

Die neuen RoPax-Fähren sollen einen umweltfreundlichen Dual-Fuel-Antrieb haben. Als Hauptkraftstoff der Schiffe wird Flüssigerdgas und als Zweitkraftstoff Diesel verwendet. Letzterer soll jedoch nur zur Zündung verwendet werden. Klassische Schiffsschrauben sollen durch Propeller ersetzt werden, um die Manövrierfähigkeit in Häfen deutlich zu verbessern. Jede Fähre soll etwa 200 Meter und die Ladelinie rund 4000 Meter lang sein. An Bord soll sich Platz für 400 Passagiere und 50 Besatzungsmitglieder bieten.

Vertreter der Reeder und des polnischen Infrastrukturministeriums informierten, dass die erste Fähre zur Jahreswende 2024/2025 fertiggestellt sein soll.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bau der Fähren ist einer der größten Aufträge für Polens maritime Industrie in den letzten Jahren. Die Fähren sollen von der Reparaturwerft in Danzig (Gdanska Stocznia Remontowa) gebaut werden.

In Swinemünde wird derzeit das Fährterminal erweitert. Dadurch sollen hier in Zukunft die größten und modernsten Fähren, die in der Ostsee verkehren (bis zu 270 Meter Länge), an- und ablegen können. Erweitert werden auch Parkplätze, Lagerplätze und Zufahrtsstraßen. Erst vor Kurzem ist am Fährterminal ein neuer Parkplatz mit 278 Stellplätzen für Lastkraftwagen eröffnet worden. Vom Swinemünder Terminal aus verkehren derzeit vier Fährunternehmen. Täglich bestehen gegenwärtig zwölf Verbindungen zu den schwedischen Häfen Trelleborg und Ystad.

Von Radek Jagielski