Polnische Tagesgäste fallen in den Kaiserbädern auf

Heringsdorf/Swinemünde

Seit vergangenem Freitag dürfen Tagesgäste von außerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern wieder in unser Bundesland reisen. Das gilt genauso für die polnischen Nachbarn auf der Insel Usedom und deren Gäste.

Dadurch, dass polnische Arbeitskräfte bereits seit Mitte Juni wieder in Deutschland arbeiten dürfen, gehören Autos mit dem Swinemünder Kennzeichen „ZSW“ längst wieder zum gewohnten Bild auf den Straßen der Usedomer Kaiserbäder. Doch fällt seit Freitag auf, dass auch auf den Parkplätzen der Supermärkte und Discounter nun wesentlich mehr polnische Pkw zu sehen sind.

Anzeige

Marktleiter verzeichnet wieder mehr Kundschaft

Diesen Eindruck bestätigt der Heringsdorfer Edeka-Marktleiter Felix Pfitzmann. Er merke es schon, obwohl der Besuch von polnischen Kunden noch immer vergleichsweise verhalten sei. Ein Grund für die Zurückhaltung könnte sein, dass die Aufhebung des Einreiseverbots nach MV nicht deutlich in der Zeitung publik gemacht wurde, wie er von einem polnischen Stammkunden erfahren hat. Das Fehlen der polnischen Kundschaft hat Marktleiter Pfitzmann vor allem beim Absatz von Spirituosen, Haribo und Waschmitteln gespürt.

Weitere OZ+ Artikel

Auf dem Parkplatz vor dem Markt freuen sich Elzbieta und Jacek Kuzdowicz aus Swinemünde, dass sie wieder in Heringsdorf einkaufen können. „Wir waren zuletzt im März hier“, sagt das Paar, das in normalen Zeiten einmal pro Woche zum Einkaufen über die Grenze fährt. Von der Öffnung des Schlagbaums für Tagesgäste haben die beiden auf der Internetseite „eswinoujscie.pl“ erfahren.

Pawel Wojciechowsky aus Swidnica verbringt mit seiner Familie einen zweiwöchigen Urlaub in Swinemünde. Jetzt stand eine Radtour in die Kaiserbäder auf dem Programm. Quelle: Dietmar Pühler

Auf der Heringsdorfer Strandpromenade kommen sich emsig Fahrradfahrer entgegen. Unter den Rädern sind zahlreiche polnische Leihfahrräder mit der Aufschrift „1.2.3-Bike“ und „Baltic-Bike“ zu erkennen. Mit solchen sind auch Agnieszka, Andrzej und Anja Wdowiak unterwegs. Sie wohnen nahe der ukrainischen Grenze und verbringen ihren Urlaub aktuell in Misdroy. „Wir sind zum ersten Mal in Deutschland. Wir haben es aus dem polnischen Fernsehen erfahren, dass wir auf die deutsche Seite von Usedom reisen dürfen. Es ist schön, dass die deutsche Grenze wieder geöffnet ist“, erklärt Agnieszka Wdowiak. Die Familie hat sich die drei Kaiserbäder angeschaut und ist den Küstenradweg für ein paar Kilometer abgeradelt, bevor es wieder auf die Insel Wollin zurückging.

Moderate Infektionszahlen hüben wie drüben

Erstaunt zeigte sich Pawel Wojciechowsky aus Swidnica in Schlesien. Der junge Familienvater hatte die Radtour über die Grenze drei Tage zuvor geplant, ohne zu wissen, dass es das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern überhaupt gab. So sei es reiner Zufall gewesen, dass er just am ersten Tag nach Aufhebung des Verbots auf die deutsche Seite der Insel hinüber radelte. Wie er berichtet, hätten sich die Polen, ähnlich wie die Deutschen, sehr vorbildlich in der Corona-Zeit verhalten. Hier wie da seien die Infektionszahlen sehr moderat.

Ebenfalls unwissend über das aufgehobene Einreiseverbot waren Sylvia und Norbert N. aus Wolfsburg, die für drei Tage Urlaub in Swinemünde machen. „Wir wussten es nicht und man merkt es auch gar nicht, dass man über eine Grenze fährt“, sagen die Kurzurlauber, die sich freuen, nun ganz offiziell die Kaiserbäder erkunden zu können.

Von Dietmar Pühler