Polnischer Skoda weicht Rehwild auf B 110 aus – Auto landet im Straßengraben

Mellenthin

Am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr ereignete sich auf der B 110 zwischen dem Mellenthiner Kreuzung und der Einmündung in den Lieper Winkel ein Wildunfall mit Personenschaden. Der 36-jährige polnische Fahrer eines Pkw Skoda Octavia befuhr die B 110 aus Richtung Mellenthin in Richtung Usedom Stadt. In dem hügeligen Gelände, die im Volksmund „die sieben Berge“ genannt werden, kam er unmittelbar hinter einer Bergkuppe nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort kippte das Fahrzeug um und landete auf dem Dach.

Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die noch vor Ort durch einen Notarzt medizinisch versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 6000 Euro geschätzt. Nach Angaben des Fahrers soll Rehwild an der Unfallstelle die Fahrbahn überquert haben. Er wollte dem Wild ausweichen.

Von Cornelia Meerkatz