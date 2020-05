Pommern-Residenz Ahlbeck: Alle Bewohner sind zurück in der Pflegeeinrichtung

Ahlbeck

Große Freude im Ahlbecker Seniorenpflegeheim Pommern-Residenz: Abschließende Testreihen, durchgeführt vom Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald, haben am Sonntag ergeben, dass sämtliche Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung auf der Insel Usedom frei vom Corona-Virus sind. Dies betrifft sowohl die nachweislich an Covid-19 erkrankten Menschen, die in dem betroffenen Pflegeheim in Quarantäne verblieben waren als auch diejenigen, die in der Reha-Einrichtung „Ostseeblick“ in Ückeritz untergebracht worden waren sowie Mitarbeiter, die sich in häuslicher Quarantäne befunden hatten.

Am Montag erfolgte deshalb die Rückverlegung der Senioren aus Ückeritz nach Ahlbeck. Auch eine letzte hochbetagte Bewohnerin konnte am Sonntag aus der Isolation entlassen werden. „Wir sind voller Freude, dass die Senioren wieder alle an ihrem angestammten Platz in der Pommern-Residenz sind“, sagte Dr. Eike Schmedes, Geschäftsführer der Buchard Führer GmbH, zu der die Pommern-Residenz gehört.

Gerade die betagten Menschen hätten einander während der Isolation sehr vermisst und seien nun sehr glücklich, sich wiederzusehen und das Leben in der Senioreneinrichtung zu genießen, so Schmedes.

Geschäftsführer dankt allen Helfern

Er dankte noch einmal der Ückeritzer Reha-Klinik für die schnelle und unbürokratische Hilfe bei der Aufnahme der Bewohner und allen Einsatzkräften des Rettungsdienstes, THW und der Gemeinde Heringsdorf, die die schnelle Umverlegung der nicht von Corona betroffenen Bewohner ermöglicht hatten. Dadurch habe eine weitere Ausbreitung des Virus unter den alten Menschen verhindert werden können.

Landrat: Das Einhalten strenger Regeln zeigt Erfolg

Auch Landrat Michael Sack ( CDU) spricht angesichts der kompletten Negativ-Testung von Bewohnern und Mitarbeitern von einem positiven Zeichen für die betroffenen Menschen, ihre Angehörigen und die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Heringsdorf. „Ich bin erleichtert, dass wir nach umfangreichen Maßnahmen und vielen Testreihen diese Nachricht verkünden können“, sagte Sack. Die gemeinsamen Anstrengungen und das Einhalten strenger Regeln hätten nach seinen Worten den Erfolg im Kampf gegen das Corona-Virus ermöglicht.

Insgesamt hatten sich 15 Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung mit dem Corona-Virus infiziert. Zwei betagte Bewohner mit zahlreichen schweren Vorerkrankungen starben im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus. Das Beispiel von Ahlbeck zeige, so der Landrat, dass es mit konsequentem und beharrlichem Handeln gelingen könne, Altenpflegeeinrichtungen wieder frei von Corona zu bekommen. Allerdings dauere dieser Prozess lange und erfordere große Mengen an Ressourcen.

Keine neuen Corona-Fälle im Landkreis

Umso wichtiger sei es deshalb, Infektionen in derartigen Einrichtungen zu verhindern. „Wir sollten alle weiter sorgsam darauf achten, dass wir gemeinsam die notwendigen Umgangsregeln einhalten, um die mühsam erarbeiteten Lockerungen beibehalten zu können“, meinte Landrat Sack.

Er verwies darauf, dass in den zurückliegenden Tagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald keine neuen Fälle von Corona-Infektionen bekannt geworden seien. Damit haben sich bislang 136 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Davon gelten mittlerweile 110 als genesen. Insgesamt verstarben im Kreis sechs mit Covid-19 infizierte Menschen.

Mobile Abstrich-Teams stellen Dienst ein

Angesichts dieser augenblicklich stabilen Situation mit geringen Fallzahlen wird die Fieberambulanz in Greifswald am Mittwoch, dem 13. Mai, vorübergehend ihren Betrieb einstellen. Auch die beiden mobilen Abstrich-Teams haben ihre Dienste vorübergehend eingestellt.

„Da die Dienste strukturell bestehen bleiben, können sie bei Bedarf in kürzester Zeit wieder hochgefahren werden, wenn die Situation dies erfordert“, erläutert Sack. Die stationären Abstrich-Zentren in Greifswald und Pasewalk bleiben allerdings bestehen und können von Bürgern mit einer Überweisung des Hausarztes nach wie vor aufgesucht werden.

Von Cornelia Meerkatz