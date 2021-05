Pommern

1545 war nahe Greifswald ein Wal gestrandet, der für europaweites Aufsehen und eine zumindest auf unserem Kontinent einmalige Malerei sorgte. Es war nicht das einzige Ereignis dieser Art, das für ein großes Medienecho sorgte.

Prof. Julius Münter (1815 bis 1885), Direktor des Zoologischen Museums der Uni Greifswald und Mitglied des naturwissenschaftlichen Vereins für Neuvorpommern und Rügen, befasste sich intensiv mit den großen Säugetieren. Ihm ging es um die in Schlössern, Rathäusern und Kirchen aufbewahrten Walknochen. Er hat diese vermessen und Schriftzeugnisse zu Walen in der Ostsee gesichtet. Münter berichtet zum Beispiel von Knochen eines von Fischern gefangenen Tieres aus dem Jahre 1590, die in der Dorfkirche des hinterpommerchen Bast bei Köslin gezeigt wurden. Ein Teil des Unterkiefers war noch 1862 vorhanden, der wohl zu einem Finnwal gehörte.

Donnerkeil im Magen als Hinweis auf Todesursache

Weit mehr Aufsehen erregte 1620 ein „großer ungeheurer Walfisch“, der bei starkem Wind im Mai zwischen Wolin und Cammin bei Heidebrink an den Strand gespült wurde. Zeitzeugen meinten, dass er aus der Ferne so groß wie ein Schiff wirkte. Wie schon bei anderen Funden dieser Säugetiere in der Vergangenheit wurde sein Sterben als Ankündigung des Todes einer wichtigen Persönlichkeit gedeutet.

Im November 162o verschied Herzog Franz, der seit 1618 Pommern-Stettin regierte. Wichtig war den Chronisten auch, dass sich ein Donnerkeil im Magen des Tiers befand. Sie mutmaßten, dass das „Meerwunder“ „durch ein Wetter“ umgekommen war. Aufgrund der Überlieferung ging Münter davon aus, dass es sich um einen Finnwal handelte.

Knochen landeten im Schlosskeller

Der große Wal wurde tot sehr schlecht riechend gefunden. Die Knochen brachte man zur Residenz nach Stettin. Sie wurden zum Schlosshof gebracht und waren 1828 dort noch vorhanden. Wie Münters Nachforschungen 1863 ergaben, landeten die Knochen bald darauf im Schlosskeller und befanden sich in schlechtem Zustand.

Der Zoologieprofessor sprach den Oberpräsidenten der preußischen Provinz Pommern, Ernst Senfft von Pilsach, an. Die Knochen wurden im Ergebnis des Gesprächs wieder in den Schlosshof gebracht. Bei der 38. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte im September 1863 in Stettin konnten sie so allen Teilnehmern gezeigt werden. Münter stellte dort Ergebnisse seiner Walforschung vor.

Ein weiterer Wal wurde 1640 bei starkem Sturm an den Strand bei Wollin gespült. Ob 1755 im Fischland bei Wustrow und ebenfalls im 18. Jahrhundert bei Colberg (Kolberg) tatsächlich Walfunde gemacht wurden, wollte Münter aufgrund der schwachen Überlieferung nicht entscheiden (wird fortgesetzt).

Von Eckhard Oberdörfer