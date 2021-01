Pommern

Debatten über Subventionen für die deutschen Landwirte gibt es nicht erst in unseren Tagen. Vor mehr als 120 Jahren forderte der „Baltische Zentralverein zur Beförderung der Landwirtschaft“ in einer Denkschrift Veränderungen bei der ungerechten „Staatsförderung für die pommersche Landwirtschaft“. Die Autoren veröffentlichten Auszüge davon in einer Oktoberausgabe der Stralsundischen Zeitung (1896) und kündigten der Ungleichbehandlung deutscher Bauern den Kampf an.

Mit Abstand geringste Zuweisung pro Hektar

In der umfassenden Analyse stützten sich die Vereinsmitglieder auf einen Zahlenvergleich von 13 geförderten deutschen Provinzen, die mit ihrer Nutzfläche und der jeweiligen Staatsbeihilfe gelistet waren. Demnach wurden zu dem Zeitpunkt gut 2,2 Millionen Hektar Acker in den pommerschen Landstrichen bewirtschaftet, für die der Staat eine Unterstützung von 75 150 Mark zahlte. Damit nahm Pommern den fünften Platz ein, was die Größe der Feldflächen anbelangte, aber erzielte mit Abstand die geringste Pro-Hektar-Zuweisung aus dem preußischen Landwirtschaftsministerium.

Auch bei Eisenbahnen stiefmütterlich behandelt

Diese Förderpraktik begründete man mit dem „landwirtschaftlichen Vereinsleben“, das sich in den anderen Gebieten früher entwickelt hätte und mit der Bedürftigkeit dieser Regionen, die als sehr hoch eingeschätzt wurde. Das empfand der Zentralverein, der zusammen mit der Pommerschen Ökonomischen Gesellschaft die Zuschüsse des Landes erhielt und verwaltete, als ziemlich fragwürdig und nicht nachvollziehbar. Diese Ungerechtigkeit setzte sich auch in der Mittelverteilung aus dem „Fonds zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft in den östlichen Provinzen“ fort.

Denn die Pommern erhielten mit einem Jahresbetrag von 6000 Mark nicht mal ein Prozent der gezahlten Gesamtfördersumme. Schließlich kritisierten die Landwirte die zu dieser Zeit aktuelle „Bewilligung von Eisenbahnen“, bei der Pommern „stiefmütterlich behandelt“ worden sei. Zwischen 1887 und 1896 seien fast 5000 Kilometer Eisenbahnstrecke für gut 577 Millionen Mark gebaut worden. Davon fielen auf die pommersche Provinz nur etwas über 10 Prozent, wenn man die Streckenlänge und die dafür verwendeten Baukosten zugrunde legte.

Landwirtschaftskammer führte Kampf fort

Der Baltische Zentralverein begründete mit den drei geschilderten Beispielen seine Forderung nach einer angemessenen Ausstattung der pommerschen Landwirte gemäß den wirklich bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Man müsse sich mit der preußischen Regierung auseinandersetzen, um auf die „Missverhältnisse aufmerksam zu machen“ und Veränderungen für Pommerns Landwirtschaft herbeizuführen. Diesen Kampf übernahm nach zwei Jahren die Landwirtschaftskammer Pommern, denn der Baltische Zentralverein löste sich nach 60 Jahren Existenz auf.

Von André Farin