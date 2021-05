Koserow

Mit dem bemerkenswerten Jubiläum der bereits 20. Auflage der Pommerschen Kunstauktion setzen Ralf Waschkau und sein Koserower Kunsthaus ein Achtungszeichen in der Branche. Während vielerorts und gerade in MV Kunstfreunde noch immer vergeblich nach den schmerzvoll vermissten Events lechzen, bietet er bei seiner rein virtuellen Auktion am 29. Mai mehr als 100 Arbeiten an.

Der dazugehörige Katalog ist ausschließlich online unter www.koserower-kunstsalon.de sowie unter dem Button „Zur Auktion“ einsehbar. Virtuelles Stöbern gilt ausdrücklich als erwünscht. Bis zum 19. Mai waren schon mehr als 50 Teilnehmer zur Versteigerung registriert. Waschkau rechnet aber erfahrungsgemäß noch mit einem deutlichen Zuwachs. „Das Interesse ist groß, zumal wir zwar deutlich weniger Arbeiten anbieten als noch vor einigen Jahren, sie sich aber insgesamt auf einem höheren Level präsentieren“, so der Galerist.

Große thematische Vielfalt der Bilder

Der Schwerpunkt der Jubiläumsauflage liegt bei namhaften Vertretern der ostdeutschen Kunst nach 1945. Die thematische Vielfalt ist groß, und laut Waschkau ergibt sich nicht selten aus dem Lebensmittelpunkt des Künstlers oder der wiederholten Arbeit als Malgast ein Bezug zur Ostsee, mitunter sogar zu Koserow und der näheren Umgebung. So ist der Nestor der Usedomer Künstlergemeinschaft, Otto Niemeyer-Holstein (1896-1984), mit einem Ölgemälde aus einer ergiebigen Schaffensphase Mitte der 1960er Jahre vertreten: „Mädchen im Garten“.

Walter Womackas "Häuser in Loddin" kommen ebenfalls unter den Hammer. Quelle: Ralf Waschkau

Im gleichen Zeitraum schuf sich mit Walter Womacka (1925-2010) ein weiterer, sehr bekannter ostdeutscher Maler ein Refugium in der Inselmitte. Hier entspannte er sich und zog sich zugleich auch malerisch „ins Private zurück“. Das Ölgemälde „Häuser in Loddin“ ist eines seiner sehr beliebten Usedomer Motive, die 1994 bei einem ausgedehnten Aufenthalt entstanden.

Außerdem sind vertreten Arno Rink, Wegbereiter und Lehrer der Neuen Leipziger Schule, der als Grafiker bekannt gewordene Rostocker Feliks Büttner, Ernst Barlach, Lea Grundig und Bernhard Heisig.

Arbeiten von Usedomer Künstlern

Von den bekannten Usedomer Künstlern sind weiterhin mit Arbeiten präsent: Sabine Curio, Erich Jaekel, Vera Kopetz und Norbert Krabbe. Zum 70. Geburtstag des aus Demmin stammenden und in Koserow lebenden Krabbe bereitet Waschkau übrigens noch für dieses Kalenderjahr eine Personalausstellung vor. Der Künstler arbeite nicht gegenständlich und oft gegen den Strom, seine Werke sind laut Waschkau indes von hoher Qualität. Zuletzt hatte eine namhafte Wiener Galerie vier Arbeiten Krabbes gekauft.

Klaus-Heinrich Zürner ist mit dem Bild „Paar am Strand“ bei der ausschließlich online stattfindenden Auktion vertreten. Quelle: Ralf Waschkau

Livestream von der Auktion

Der Galerist Ralf Waschkau hat die freie Zeit während der ausgedehnten Corona-Pause in Sachen Tourismus, die ihm auch kein Publikum vor Ort bescherte, genutzt, seinen Job rundum zu digitalisieren. Und so sind die Angebote ebenso im Netz zu finden wie ein Livestream von der Auktion, in den man sich einwählen und per Mausklick mitbieten kann.

Statt eines großen Saales und vieler aufgeregter Gäste mit Bieterkärtchen bedarf es daher inzwischen nur noch zweier Rechner, mehrerer Telefone und der Unterstützung durch Waschkaus Familie, um das Event über die – nicht mehr vorhandene – herkömmlichen Bühne des kleinen, aber feinen Kunsthauses zu bringen.

Museen und Galerien sehr an Kunst interessiert

Der Veranstalter rechnet damit, dass zwischen 50 und 60 Prozent der angebotenen Arbeiten einen neuen Besitzer finden, hält es aber auch für gut vorstellbar, dass es 70 bis 80 Prozent werden. Zu den interessierten Kunden zählen neben Privatpersonen auch Museen und Galerien. „Zwar hat sich das einstige Live-Erlebnis vor Ort in ein anonymes im Netz gewandelt, doch für mich bleibt die Auktion ein Höhepunkt der kontinuierlichen Arbeit, auf den man sich besonders akribisch vorbereitet“, beschreibt der Koserower sein Vorgehen. Qualität habe ohnehin an Bedeutung gewonnen, Schönfärberei verbiete sich von selbst und transparente Darstellung der Werke schließe auch das Bekenntnis zu objektiv vorhandenen Mängeln ein.

Feliks Büttner ist mit „Schwestern“ auf der Auktion vertreten. Quelle: Ralf Waschkau

Dass Waschkau offenbar präzise nach diesen Prämissen arbeitet, spiegelt sich in der gegen Null tendierenden Rücksendungsrate wider. Nicht zuletzt daher rührt wohl auch der Umstand, dass immer mehr ausländische Kundenkreise auf die Koserower Offerten aufmerksam werden.

Info: 20. Pommersche Kunstauktion am 29. Mai ab 11 Uhr; Vorbesichtigung vom 23. bis 28. Mai im Kunstsalon in 17459 Koserow, Karlstraße 3, täglich 11 bis 17 Uhr. Nachverkauf vom 30. Mai bis 13. Juni; Angebote im Internet unter www.koserower-kunstsalon.de

Von Steffen Adler