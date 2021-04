Rainer Neumann tritt als Vorsitzender der Fördergesellschaft des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald zurück und übergibt den Staffelstab an Gerd Siebeneicher. Keine einfache Zeit, um die Arbeit mit Leben zu erfüllen und Mitstreiter zu gewinnen. So läuft es derzeit in der Fördergesellschaft.