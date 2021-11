Greifswald

Die aktuelle Kabinettausstellung im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald ist bei Besuchern des Hauses beliebt. „Von der Einfachheit der Dinge“ zeigt Stillleben von Ernst Schroeder (1928-1989). Die Arbeiten auf Papier stammen aus dem Bestand der Kultureinrichtung. Kurator Mario Scarabis lädt Interessenten am kommenden Mittwoch in der Reihe Kunstpause unter dem Titel „Fossilien, Präpariertes und allerlei Getier und Tischgerät“ dazu ein, mehr zu Schroeder und seinen Arbeiten zu erfahren. Er selbst zeigt sich fasziniert. Denn, so Scarabis, in ihrer Einfachheit und genialen Zusammenstellung bleiben die Stillleben Ernst Schroeders unübertroffen. 

Die aktuelle Kabinettausstellung im Pommerschen Landesmsueum berichtet „Von der Einfachheit der Dinge“. Gezeigt werden Arbeiten von Ernst Schroeder (1928 – 1989). Quelle: Veranstalter

Häufige Besuche auf Usedom

Die Ausstellung im Foyer des Landesmuseums, die am 12. Oktober eröffnet wurde, zeigt 30 ausgewählte Zeichnungen, Tuschen und Aquarelle. Sie stellen einen kleinen Ausschnitt aus dem grafischen Schaffen Schroeders dar. Zugleich belegen die Werke, welch starken Einfluss die Kindheits- und Jugendjahre in Stettin (Szczecin), Swinemünde (Świnoujście) und Bansin auf das Schaffen des Künstlers hatten. Auch während seiner Studienzeit von 1949 bis 1954 an der Hochschule für bildende Künste Berlin-Charlottenburg bei Max Kaus und seiner Meisterschülerzeit bei Max Pechstein sowie in den darauffolgenden Jahren von 1956 bis 1958 als Meisterschüler an der Akademie der Künste der DDR bei Otto Nagel und Heinrich Ehmsen besuchte er in den Sommermonaten Usedom. Dort pflegte er die Bekanntschaft mit den Malern Otto Manigk, Herbert Wegehaupt, Rosa Kühn und Otto Niemeyer-Holstein.

Fischerorte als Lieblingsmotive

Letztere Künstler unterstützten ihn auch bei seiner Hinwendung zum einfachen Leben. Zu seinen Lieblingsmotiven gehörten stille menschenleere Fischerorte, der Fensterausblick, Reusen und Netze, Stillleben mit Gläsern, Kannen, Fischereiwerkzeug und zahlreiches Meeresgetier, vor allem der gefangene, an Land gebrachte Fisch. „In Schroeders Zeichnungen finden wir fern jeder Artistik und Virtuosität in eine konzentrierte und überzeugende Formsprache übersetzt seine Würdigung für die einfachen Dinge des Lebens“, so Museologe Scarabis. Der Kunsthistoriker Matthias Flügge beschrieb es 2015 so: „Dieser Künstler hat nach einer Zeit der Barbarei und der Vernichtungskriege anhand klarer und einfacher Motive die Kostbarkeit des Lebens gezeigt und nicht ohne zweifelnde Melancholie gefeiert.“

Die Kunstpause im Museum beginnt am 10. November um 12 Uhr. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro, Karten sind an der Museumskasse erhältlich, auch im Vorverkauf. Wie im gesamten Landkreis gilt die 3 G-Regelung. Die Kabinettausstellung ist noch bis 2. Januar 2022 zu sehen.

