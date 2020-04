Pommersches Landesmuseum für Wiedereröffnung gerüstet

Greifswald

Die Ausstellungsräume verwaist, die Veranstaltungsflyer längst überholt. Nach fast sieben Wochen Schließzeit hofft auch das Pommersche Landesmuseum in Greifswald auf weitere Lockerungsregeln. Auf der Homepage des Hauses ist zu lesen, dass aufgrund der Corona-Krise die Türen vorerst bis 4. Mai für den Besucherverkehr geschlossen bleiben. Ob sie sich am Dienstag wieder öffnen dürfen? „Wir wissen es nicht“, sagt Museumsdirektor Uwe Schröder und kann nur hoffen. „Auf alle Fälle sind wir vorbereitet, werden Schutzmaßnahmen und Abstandsregelungen einhalten“, versichert er.

Die Pandemie hat auch das Museum mit voller Wucht getroffen. Als es am 15. März schließen musste, war die Vorbereitung der großen und in diesem Jahr einzigen Sonderausstellung im vollen Gange: Die Schau mit rund 120 Druckgrafiken, Zeichnungen, Aquarellen des Malers Lyonel Feininger (1871–1956) sollte ab 3. April ein Magnet für Kunstliebhaber werden.

Anzeige

Der Erfolg – nahezu sicher. Denn bereits die erste Feininger-Schau 2007 zog über 30000 Besucher ins Museum. Kein Wunder, hielt der Deutsch-Amerikaner doch während seiner vielen Reisen nach Pommern in den Jahren 1891 bis 1935 die Ostsee, Dünen, Kirchen und Windmühlen auf Papier fest.

Weitere OZ+ Artikel

Interesse an Feininger riesig

Nun sollten erstmals 30 Neuerwerbungen aus New York sowie weitere, zum Teil noch nie gezeigte Arbeiten aus dem Bestand und Leihgaben präsentiert werden. „Vorpommersche Motive aus Heringsdorf, Benz und Ribnitz-Damgarten“, macht Uwe Schröder neugierig. Begleitprogramme waren konzipiert, Einladungskarten und Plakate gedruckt, Versicherungen abgeschlossen, Reden für die Vernissage geschrieben...

„Und es gab schon sehr, sehr viele Anfragen für Führungen und museumspädogische Angebote“, sagt Marketingverantwortliche Julia Kruse. Doch dann kam die verordnete Schließung. „Das war richtig bitter“, sagt Schröder. Den finanziellen Verlust aufgrund der geplatzten Ausstellung kann und mag er noch nicht beziffern. Nur so viel: „Wir werden das Jahr mit einem unausgeglichenen Haushalt beenden.“ Ein Trost bleibt: Die Ausstellung soll nachgeholt werden. Wann? Unklar.

Noch hat das Pommersche Landesmuseum geschlossen. Quelle: Petra Hase

Hoffnung auf Hilfe

Abgesagte Veranstaltungen, ausbleibende Eintrittsgelder bei gleichbleibenden Fixkosten. Damit haben alle Museen zu kämpfen. Deshalb baut auch Uwe Schröder auf Hilfen. Das Bildungsministerium hatte angekündigt, neben Künstlern auch große Einrichtungen wie das Pommersche Landesmuseum zu unterstützen. Mit dem Kultur-Hilfsfonds wurden ihnen insgesamt 3,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Keine Kurzarbeit

Wer nun glaubt, dass die insgesamt 13 Mitarbeiter des Hauses in den vergangenen Wochen eine ruhige Kugel schieben konnten, irrt. „Meine Hoffnung, Überstunden abzubauen, ging nicht auf“, sagt der Direktor. Zu sehr seien alle mit den laufenden Projekten beschäftigt. Deshalb habe es auch keine Kurzarbeit gegeben.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Im Herbst soll der dritte Teil der landeskundlichen Ausstellung eröffnen. Er widmet sich der Geschichte Pommerns vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beitritt Polens zum Schengener Abkommen 2006. Ein gemeinsames, EU-gefördertes Projekt mit den polnischen Nachbarn: Auch das Nationalmuseum Stettin arbeitet an der Fortsetzung seiner Ausstellung. Kooperation und Fertigstellung seien eng terminiert, Verträge einzuhalten – etwa mit Büros, die Texte von Zeitzeugeninterviews und Videomaterial übersetzen. „Die können aber nur arbeiten, wenn wir kontinuierlich zuliefern“, verdeutlicht Schröder.

Vitrinenbau mit Fragezeichen

Ein Zwölf-Stunden-Interview beispielsweise auf eine Sequenz von dreieinhalb Minuten zu reduzieren, sei keine einfache Aufgabe. Zumal am Ende ein auch für jugendliche Besucher verständlicher Extrakt stehen soll. „Deshalb arbeiten wir mit Studenten und Volontären zusammen, die sich die Texte ebenfalls vornehmen. Als Wissenschaftler hat man ja manchmal schon einen Tunnelblick“, offenbart der Historiker.

Noch halte das Landesmuseum an der Eröffnung im September oder Oktober fest. Ein Fragezeichen stehe allerdings hinter dem Vitrinenbau: Der Auftragnehmer habe derzeit große Probleme mit der Beschaffung von Beschlägen.

Museumsdirektor Dr. Uwe Schröder Quelle: Christian Rödel

Heiße Phase für Galerie der Romantik

Das zweite derzeit große Projekt des Pommerschen Landesmuseums beinhaltet die Galerie der Romantik. Im Juni soll die gesamte bauliche sowie konzeptionelle Planung soweit stehen, damit sie der Landesbehörde und dem Staatskulturministerium zur Genehmigung vorgelegt werden kann, so Schröder. Über die Prüfung und anschließende Ausschreibung der Bauleistungen werde sicher das Jahr vergehen, sodass mit dem Baubeginn nicht vor Januar zu rechnen sei.

Einen Fertigstellungstermin will der Museumsdirektor nicht nennen. Zu oft schon habe es Verzögerungen gegeben. Zuletzt mit dem Planungsstopp aufgrund der rasant gestiegenen Baupreise. Das einst mit fünf Millionen Euro kalkulierte Projekt, das unter anderem einen Neubau in Form einer Kapelle an der Museumsstraße vorsieht, koste nach aktuellem Stand 6,7 Millionen Euro. Erst im November hatte der Haushaltsausschuss des Bundes seine Zustimmung für zusätzliche 1,7 Millionen Euro gegeben.

Lesen Sie auch:

Von Petra Hase