Pommersches Landesmuseum hofft auf Neustart spätestens zu Ostern

Besucher- und Veranstaltungsrekorde, neue Liebhaber und spannende Themen. Mit der geplanten Lyonel Feininger-Schau und der Eröffnung des dritten Teils der landeskundlichen Ausstellung hätte es für das Pommersche Landesmuseum ein tolles Jahr werden können – dieses 2020. Stattdessen wurde es zum bisher einzigartigen Trauerspiel seit Eröffnung der Gemäldegalerie im Jahr 2000. Alle großen Events fielen flach. Fast 17 Wochen hatte das Museum aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, ein Drittel des Jahres.

Trotzdem kamen immerhin noch knapp 22500 Gäste ins Haus, so wenige wie noch nie. „2019 zählten wir noch um die 35000 Besucher. Auch das waren schon erheblich weniger als in Vorjahren, weil damals bereits die Galerie nicht mehr in Betrieb war“, erinnert Museumsdirektor Uwe Schröder. Dieser Bereich erfährt eine große Umgestaltung, soll gemeinsam mit einem kapellenartigen Neubau im Innenhof für 6,7 Millionen Euro als „Galerie der Romantik“ zum künftigen Magneten entwickelt werden.

Konzept für Galerie ist fertig

Auch die Realisierung dieses Vorhabens verzögerte sich nicht zuletzt aufgrund von Finanzierungsproblemen mehrfach. Die sind lange vom Tisch, nachdem der Bund vor über einem Jahr zusätzliche 1,7 Millionen Euro für das Projekt bewilligte. „Mittlerweile ist das Konzept fertig und liegt jetzt dem Staatskulturministerium und der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung unseres Landes zur Prüfung vor“, berichtet Schröder. Sei die abgeschlossen, werde die Baumaßnahme vermutlich im Juni starten. Damit dürfte einer Fertigstellung vor dem 250. Geburtstag Caspar David Friedrichs im Jahr 2024 nichts mehr im Wege stehen. Die „Galerie der Romantik“ soll dem größten Sohn der Stadt zu noch mehr Ehre gereichen, dem Publikum aber auch andere Vertreter dieser Kunstepoche näher bringen.

Mehr Pommern-Geschichte auf 400 Quadratmetern

Jetzt, da das Museum coronabedingt noch immer geschlossen ist, befindet sich der Aufbau des dritten Teils der landeskundlichen Ausstellung in der Endphase. Er widmet sich auf etwa 400 Quadratmetern der Geschichte Pommerns vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beitritt Polens zum Schengener Abkommen 2006. Ein gemeinsames, EU-gefördertes Projekt mit den polnischen Nachbarn.

„Ursprünglich hatten wir die Eröffnung für September 2020 vorgesehen“, blickt Uwe Schröder zurück. Doch die Pandemie habe sämtliche Planungen über den Haufen geworfen. „Unternehmen, mit denen wir kooperierten, gingen in Insolvenz oder meldeten sich nicht auf Anfragen. Andere klagten über unterbrochene Lieferketten, Firmenmitarbeiter konnten nicht zu uns kommen“, nennt der Museumschef einige der Hindernisse.

Wie viel Publikum – völlig offen

Und noch immer sei die Fertigstellung der Schau täglich mit Herausforderungen gepaart: Die Einhaltung der Hygieneregeln lasse nicht zu, dass alle Gewerke gleichzeitig in dem Ausstellungsbereich arbeiten. Dennoch ist der Historiker zuversichtlich, im Februar den langwierigen Prozess abschließen zu können. Sämtliche Vitrinen, Schautafeln, Objekte sollten dann an ihrem Platz sein. Den Zeitpunkt der Eröffnung jedoch könne er noch nicht benennen. „Wir hoffen auf das Osterwochenende, wobei es dann sicherlich keine klassische Eröffnung mit viel Publikum geben kann“, sagt Schröder.

Sonderschau „Blutiges Gold“

Zudem baue er darauf, die von April bis Juni geplante Sonderschau „Blutiges Gold“ präsentieren zu können. Diese Ausstellung des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege zeigt Licht und Schattenseiten der Bronzezeit. Ihr Hintergrund: Im Tollensetal bei Altentreptow fand vor über 3200 Jahren eine große Auseinandersetzung statt. Hunderte Menschen starben. Mit der Entdeckung der teilweise spektakulären Funde drängten sich viele neue Fragen auf. Die Ausstellung, die bereits im Regionalmuseum Neubrandenburg gezeigt wurde, geht ihnen nach.

Darüber hinaus, so Schröder, beinhalte der Kalender für 2021 eine Reihe von Veranstaltungen, die sich mit dem Leben und Werk verschiedener Persönlichkeiten befassen. Beispielhaft nennt er die der Hexerei bezichtigte und hingerichtete Adlige Sidonia von Borcke (1548-1620), die Dichterin Sibylla Schwarz (1621-1638), den Schauspieler Heinrich George (1893-1946) oder den Schriftsteller Gerhard Hauptmann (1862-1846). Sie alle haben ihre Spuren in Pommern hinterlassen. Grund für das Landesmuseum, sich mit ihnen zu beschäftigen. Wann und in welcher Form, lässt Schröder offen. Die Corona-Pandemie setze momentan mehr Fragezeichen als Antworten.

Mehr digitale Angebote

Deshalb bemüht sich das Pommersche Landesmuseum auch, digitale Angebote weiter auszubauen. „Bei den sozialen Medien konnten wir viele neue Nutzer begrüßen“, sagt Pressereferentin Julia Kruse. „Bei Instagram etwa erhöhte sich die Zahl der Follower innerhalb kurzer Zeit von 500 auf 1100“, sagt sie. Dorota Makrutzki, die Kulturreferentin für Pommern und Ostbrandenburg, habe zudem Podcasts gestaltet. Auch Museologe Mario Scarabis verlegte seine Kunstpause in die digitale Welt, um Museumsliebhabern trotz Schließzeit ein Angebot zu unterbreiten. All dies soll ausgebaut werden.

Bald überall Wlan im Haus

„Außerdem arbeiten wir daran, dass Besucher den Rundgang nicht mehr mit den alten Audioguides unternehmen müssen, sondern Informationen webbasiert auf ihren Smartphones empfangen können“, berichtet Uwe Schröder. Die Testphase laufe bereits intern. Allerdings seien noch Inhalte einzupflegen, das betreffe ebenso die neue landeskundliche Schau. In Zukunft soll es auch Wlan im Haus geben. „Die Förderung ist bewilligt, nur die Umsetzung steht noch aus“, sagt Kruse.

Dasselbe trifft auf die neue Beleuchtung zu. Bund und Land bewilligten Gelder für die komplette Umstellung auf LED, freut sich der Museumschef. In der Vergangenheit stand die Ausleuchtung von Exponaten des Öfteren in der Kritik. Vollendet ist hingegen bereits das neue Glasdach in der Museumsstraße. Dort regnete es immer wieder durch, mussten Eimer aufgestellt werden. Nun ist das Dach nagelneu – einschließlich eines integrierten Sonnenschutzes für heiße Sommertage.

