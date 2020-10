Positiver Coronatest: Kita „Ahlbecker Gören“ auf der Insel Usedom bleibt ab Mittwoch geschlossen

Ahlbeck

In der Kindertagesstätte „Ahlbecker Gören“ ist ein positiver Corona-Fall am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr bekannt geworden. Träger der Einrichtung, die nun bis auf Weiteres geschlossen bleibt, ist die Volkssolidarität. Das Nachverfolgungsteam arbeitete nach Bekanntwerden des positiven Tests mit Hochdruck daran, alle Eltern zu informieren und nutzte dafür neben dem Telefon auch alle Kanäle der sozialen Medien.

Für alle 64 betreuten Kinder unterschiedlichen Alters und das Personal der Kita wird die Quarantäne bis zum 2. November angeordnet, gab der Landkreis Vorpommern-Greifswald auf seiner Facebookseite am Dienstagabend bekannt. Der Abstrich der „ Eulengruppe“ wird bereits am Mittwoch im Abstrichzentrum erfolgen. Der Abstrich der übrigen Kinder und des Personals erfolgt am 26. Oktober durch zwei Teams des Gesundheitsamtes in der Kita im Seebad Ahlbeck. Weitere Informationen zur Testung gibt der Landkreis am Mittwoch bekannt.

Von Cornelia Meerkatz