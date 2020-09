Potsdamer Musikkabarett „Schwarze Grütze“ in der Zinnowitzer Blechbüchse

Potsdam/Zinnowitz

Mit einem Programm, das seit Februar und trotz Corona-Pause absolut gar nichts an Aktualität verloren habe, kommen Stefan Klucke und Dirk Pursche jetzt zu Konzerten in den Nordosten. Seit zweieinhalb Jahrzehnten bilden die beiden Herren nicht nur das gefeierte Musikkabarett „Schwarze Grütze“, sondern sind auch Urheber mancher Erfolgsnummern, die von der Herkuleskeule Dresden, dem Frechen Küstenkabarett FKK oder der Leipziger Pfeffermühle zur Freude ihrer Fans gegeben werden.

„Natürlich sind wir unglaublich froh, nun endlich wieder auf die Bühne zu dürfen und den direkten Kontakt zu unserem Publikum wiederaufnehmen zu können“, sagte Klucke im OZ-Gespräch. Zwar sei die reduzierte Gästezahl noch eine klitzekleine Spaßbremse, doch „die Richtung, in die wir jetzt gehen, stimmt.“

„Schwarz“ steht hier für schwarzen Humor

Für den Besuch des Konzertes der beiden Potsdamer, die sich seit dem Musikstudium offenbar aus dem Effeff kennen, kann es nicht schaden, sich vorab ein Stück weit über sie und ihr außergewöhnliches Liedgut schlau zu machen. Nicht, dass da der eine oder andere Gag (etwa vom Metalldetektor-Song) falsch verstanden wird. Schließlich ist es dabei nicht unwichtig, dass der Name „Schwarze Grütze“ aufgrund der Doppeldeutigkeit des Wortes Grütze im Brandenburger Dialekt als Synonym für Scharfsinn, aber auch Blödsinn steht. „Schwarz“ hingegen wurde für den schwarzen Humor der selbst getexteten und komponierten Lieder gewählt.

Die Gesangsnummern kommen bei Pursche und Klucke, der nebenher auch noch ein Humorbüro für Booking und Veranstaltungsorganisation betreibt, scharfsinnig und treffsicher daher, wobei sie kaum eines der aktuellen gesellschaftlichen Problemfelder auslassen. Dazwischen gibt es Erzählstränge und kurze Vorträge aus einem kleinen Gedichtbändchen, die das Musikprogramm zusammenhalten.

Am 30. September in Zinnowitz zu erleben

Gelegentlich wird man an berühmt gewordene Stücke der Gruppe MTS erinnert, wenn man etwa im Netz Lieder der „Schwarzen Grütze“ erklingen lässt. Hintergründig, immer gut unterhaltend und auch schön bösartig sind die Texte der beiden Autoren auch schon mal regional verankert und Traditionen verbunden. In einem Vierteljahrhundert sind die beiden viel in ganz Deutschland unterwegs gewesen, nun reduzieren sie die ganz langen Touren entlang der stauanfälligen Bundesautobahnen auf das Nötigste und sind häufiger in den neuen Bundesländern unterwegs – im Sommer brachten sie ihr Publikum etwa in Eisenhüttenstadt, Zwickau und Quedlinburg zum Lachen, nun folgen die Anklamer Nikolaikirche (29. September) und die Blechbüchse in Zinnowitz (30. September).

Die Auszeit infolge der Corona-Pandemie haben sie nach Kluckes Worten produktiv im Studio und mit einer kleinen Rücklage auf dem Konto sowie dank ein paar Euro von der Gema „durchaus ganz gut“ verkraftet.

Gefragt ist Aufmerksames Hinhören

Zu den neueren Programmen zählen „Bühnenarrest“ von 2009, „Tabularasa“ (2012) und eben das brandaktuelle „Vom Neandertal ins Digital“ aus diesem Jahr. Damit kommt das Duo nun in die Lilienthalstadt und das Ostseebad. Dass sie dabei auch den Titel „Virusland“ spielen dürften, gilt – nicht nur wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen in Ost und West – als abgemacht. Aufmerksames Hinhören ist für den Konzertbesucher ebenso gefragt wie für die Akteure intelligentes Texten und Komponieren das A und O sind. Das Gesamtkunstwerk muss man hören. Dank der Verpflichtung der „ Grütze“ durch die Vorpommersche Landesbühne kann man das nun auch hautnah tun.

Von Steffen Adler