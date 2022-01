Stralsund

Am 19. Januar vor 50 Jahren wurde ein neuer Konzertsaal in der Stralsunder Musikschule, in der Mühlenstraße 7, eröffnet.

Gegründet wurde die Einrichtung 1952 im Mejerfeldtschen Palais Badenstraße 17, dem Regierungssitz des Generalgouverneurs der Schweden nach dem verlorenen Großen Nordischen Krieg 1700 bis 1721. Ein Jahr später fand das erste Konzert im Löwenschen Saal des Rathauses statt.

Die Musikschule zog schon 1954 in die Badenstraße 48. Und 1970 wurde dann ein Teil des Gebäudes Mühlenstraße 7 angemietet und der Konzertsaal saniert. Es war das gleiche Jahr, in dem im August der langjährige Direktor Peter Schröder die Leitung der Musikschule übernahm. Er ist heute Ehrenmitglied des Landesverbandes der Musikschulen.

Tanzstudio nutzt heute Saal

Das im 16. Jahrhundert erstmals erwähnte Haus Mühlenstraße 7 wurde etwa 1871 von den Geschwistern Brandenburg im Stile des Historismus umgebaut. In der ersten Etage befindet sich der Saal im Stil des Neobarock, der frühere Konzertsaal. Es gibt Deckenmalereien und Flügeltüren mit Stuckbekrönungen. Seit 2016 nutzt den prachtvollen Saal das Ballett- und Tanzstudio „Arabesque“, das von Simone Mantey, einer früheren Tänzerin des Berliner Friedrichstadtpalastes, gegründet wurde.

Die Musikschule ist nach der Wende erneut umgezogen, und zwar in das Landständehaus in der Badenstraße 39. Im Jahre 2010 begannen die Sanierungsarbeiten an dem Haus, das seit 1803 Sitz der pommerschen Landstände war. Fast fünf Millionen Euro wurden dafür und in einen Neubau auf dem Hof investiert. Möglich wurde das durch Fördergeld der EU aus dem Topf für europäische territoriale Zusammenarbeit.

Stralsund und seine Partnerstadt Stargard (Stargard Sczecinski) etablierten ein Deutsch-Polnisches Musikschulzentrum. 2012 erfolgte der Einzug – noch ein Jubiläum.

