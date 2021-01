Wolgast

Dienstag um 9:40 Uhr am Wolgaster Runge-Gymnasium: Trotz Lockdown steht der Mathe-Grundkurs Klasse 12 bei Karl-Uwe Roggow auf dem Plan, denn seit Montag dürfen mehr als 10 000 Schüler der Abschlussklassen in MV wieder in die Schule gehen. Wie sieht das in der Praxis aus? Kommen alle Schüler in den Präsenzunterricht, ist das überhaupt nötig und wie fühlt sich eine Doppelstunde mit Maske bei geöffnetem Fenster an?

Eine Pflicht für die Abschlussjahrgänge der 10., 12. und Berufsschulklassen, wieder in die Schule zu kommen, besteht bis Ende Januar nicht. „Der Unterricht ist ein Angebot, das die Schüler wahrnehmen können, um den Stoff vermittelt zu bekommen, den sie für die Prüfung brauchen“, erklärt Schulleiter Roggow. Wer nicht kommt, müsse die Mitschriften bei seinen Mitschülern einholen.

Trotz Mundschutz : Atmosphäre wie normaler Schultag

Im Schulhaus ist es so still wie in den Ferien. Nur in der zweiten Etage warten die Zwölfklässler schon auf Roggow. „Wer von euch kennt seinen Moodle-Zugang auswendig?“, ruft er ins Getümmel, während alle in den Raum strömen und sich einen Platz suchen. Ove kennt seine Daten und meldet sich am Computer neben dem Lehrertisch bei der digitalen Lernplattform an. Dass jeder hier eine Maske trägt, ist sofort vergessen. Das allgemeine Getuschel verbreitet die Atmosphäre eines gewöhnlichen Schultags.

„Hast du in Geschichte mitgeschrieben“, fragt eine Schülerin ihren Hintermann. Er hat. Auch die konkreten Fragen fallen ihm ein. „Ach, das ist ja einfach“, sagt die Schülerin. „Da hätte man ja nur lernen müssen“, so ihre einleuchtende Erkenntnis. Doch nun kommt Mathe und eins ist klar: Mit Lernen allein kommt man hier nicht weiter. In drohendem Rot steht ein Datum an der Tafel: 4. Mai 2021, der Tag der Abiturprüfung.

Klasse fast vollständig im Präsenzunterricht

Als Roggow beginnen will, fragt eine Schülerin, ob die Tür offen bleiben soll. Alle Fenster sind nach außen geklappt. „Lass sie ruhig offen, wir stören ja niemanden und der Luftaustausch ist besser“, entscheidet der Schulleiter. Sein Blick prüft die Reihen. „Ich freue mich, dass es so voll ist. Fehlt jemand?“ Zwei Schüler sind nicht da. „Lasst uns die Aufgaben einfach mal durchgehen“, schlägt Roggow vor.

Er projiziert Oves Lösungen, die er zu Hause bearbeitet hat, an die Wand und blättert durch die eingescannten Seiten. Darauf leuchten digital gesetzte Häkchen. Wie der Rotstift des Lehrers auf Klassenarbeiten – mit dem Unterschied, dass die Aufgaben am PC korrigiert wurden und es gar keine Klausur ist. Man kann nur ahnen, wie viel Arbeit die Kontrolle einer einfachen Doppelstunde allein für die 19 Schüler dieses Kurses bedeutet.

„Ich bin super zufrieden, dass ihr auch Fragen beantworten konntet, die ihr noch nicht im Unterricht hattet“, lobt Roggow. „Aber lasst uns die Aufgaben noch mal durchgehen.“

Digitale Medien unterstützen Lehrplan

Es beginnt ganz harmlos bei der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Von 90 Minuten sind erst 15 um, als eine Schülerin fragt: „Können wir ein Fenster schließen?“ Es wird geschlossen und weiter geht es mit Analysis. Eine Schülerin jammert: „Mein armer kleiner Kopf ist verwirrt.“ Roggow erklärt geduldig und im Dialog mit den Schülern. Funktionen werden abgeleitet und Nullstellen gesucht.

Drei Medien gleichzeitig stützen seinen Unterricht: Der Beamer, die Tafel, an der er vorrechnet, und eine Kamera, mit der er die Notizen der Schüler an die Wand wirft. Während Roggow dabei fast ins Schwitzen gerät, holt sich eine Schülerin Mantel und Schal. „Wir sind hier doch nicht in Madrid“, scherzt ihr Lehrer.

Voller Körpereinsatz bei der Integralrechnung

Je komplizierter die Aufgaben werden, desto analoger werden die Hilfsmittel. Roggows Arm wird zur Kurve, der Zeigestock zur Achse. „Mensch, wir schaffen heute nichts. Egal, Hauptsache ihr habt es verstanden.“

Karl-Uwe Roggow, Schulleiter des Wolgaster Runge-Gymnasiums, unterrichtet eine 12. Klasse im Präsenzunterricht - durchaus mit ganzem Körpereinsatz. Quelle: Juliane Schultz

Mittlerweile fliegen Tangenten, Graphen und Wendepunkte durch den Raum. Fußkalt ist es auch. Doch Karl-Uwe Roggow weiß, wie er die Aufmerksamkeit der Schüler selbst bei der Integralrechnung aufrecht hält: Er steigt auf einen Stuhl. Nicht einfach so, sondern um eine Fläche gut sichtbar in ein Koordinatensystem zu zeichnen. Sein Einsatz macht deutlich, was engagierter Präsenzunterricht für Schüler leistet.

Später räumt Roggow ein: „Distanzunterricht macht mehr Arbeit.“ Aber vor allem fehle der unmittelbare Austausch und vielen Schülern zu Hause auch die Tagesstruktur. „Manche geben ihre Aufgaben erst um 23 Uhr bei mir ab, andere gar nicht.“ Wieder andere hätten mit ihm gechattet, um ihre Fragen loszuwerden. Zumindest für die Abiklasse ist er nun wieder persönlich da – nächstes Mal am Freitag und sicher mit vollem Körpereinsatz.

