Preise für Touristen an polnischen Küsten gestiegen: Das ist der Grund

Swinemünde/Misdroy

Touristen, die an die polnische Küste kommen, müssen mit höheren Kosten rechnen. Höhere Preise gelten in Restaurants, Verleihen, Hotels und für einige Touristenattraktionen. Grund ist ein deutlicher Anstieg der Kosten für die Unternehmer. Derzeit liegt die Inflation in Polen bei knapp fünf Prozent. Sie ist eine der höchsten in der Europäischen Union. In sozialen Netzwerken zeigen Touristen sogenannte „Horror-Quittungen“, also himmelhohe Preise für das Parken oder ein Abendessen im Restaurant.

Die Tourismusbranche erklärt, dass sie gegen eine Ausnutzung der Saison sei, um die aus dem Lockdown resultierenden finanziellen Rückstände aufzuholen. Wie jedoch von den Unternehmern betont wird, billiger werde es nicht sein – alles aufgrund drastischer Erhöhungen von Steuern, Energie- und Arbeitskosten.

„Ich leite ein Café. In meinem Lokal bleiben die Kaffeepreise dieselben wie im Vorjahr. Auch die Preise für Kaltgetränke sind die gleichen“, sagt Piotr Kosmider aus Swinemünde. „Unternehmer verdienen durch ihre Marge und diese ist seit einigen Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Der Preisanstieg gilt jedoch für alles: Waren, technische Dienstleistungen, Treibstoff, Einstellung von Mitarbeitern, Verwaltungsdienstleistungen. Unternehmer verdienen immer weniger. Die Gehälter der Mitarbeiter steigen stark“, so Piotr Kosmider weiter. Das führe zu Inflation und Preiserhöhungen.

Kunden von hoher Rechnung überrascht

Gastronomen meinen, dass Kunden die Preise zunächst oft nicht genau lesen und später dann von einer hohen Rechnung überrascht sind. Es gibt auch Unternehmer, die in dieser Zeit auf einen großen Gewinn zielen, indem sie ihre Preise stark erhöhen. Das sind jedoch Ausnahmen.

Szczepan Januszewski, Inhaber des bekannten Restaurants „Osada“ in Swinemünde, meint, dass die Gastronomie immer weniger rentabel sei. „In diesem Jahr ist alles um ein paar Dutzend Prozente gestiegen. Ich musste die Preise etwas erhöhen, aber sie sind immer noch geringer als die Kostenerhöhung. Das letzte Mal habe ich eine Preiserhöhung vor drei Jahren eingeführt. In diesem Jahr kamen neben höheren Gebühren für Strom, Müllabfuhr und Gehälter auch Kosten für Parkgebühren sowie Ausgaben für Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel hinzu“, listet Szczepan Januszewski auf.

Mieten bis zu 25 000 Zloty

Restaurantinhaber müssen auch hohe Verpachtungsgebühren für ihre Grundstücke zahlen. Im Badeviertel betragen die Mieten bis zu 25 000 Zloty pro Monat. Unternehmer wollen die Preise jedoch nicht signifikant erhöhen und senken ihre eigene Marge.

Wir haben die Gaststättenpreise in den Badeorten unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Abendessen, bestehend aus Suppe und Hauptgericht, auch für nur 25 Zloty zu bekommen ist. Dies ist der Preis für ein Schweinekotelett mit Kartoffeln oder Pommes mit Salat. Im Zentrum von Swinemünde gibt es sogar Lokale, wo eine Mahlzeit 20 bis 22 Zloty kostet. Fast Food ist etwas billiger. Je exquisiter ein Gericht ist, desto höher ist sein Preis. Meeresfrüchte, Fisch und Wild sind generell teurer. Solche Gerichte können bis zu 70 Zloty kosten.

In Misdroy fanden wir ebenfalls Restaurants mit Mahlzeiten für 25 bis 27 Zloty.

Touristen wählen oft Restaurants, die der Ostsee am nächsten liegen, weil dies am bequemsten ist. Allerdings sind die Preise dort am höchsten. Daher unser Tipp: Wer weniger ausgeben möchte, sollte sich auf die Innenstadt richten, wo viele Restaurants zu finden sind, in denen es etwas günstiger ist.

„Die Kosten einer monatelangen Sperrung können nicht auf Kunden übertragen werden. Wir stimmen 100 Prozent Preiserhöhungen nicht zu, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt sind. Solche Handlungen von Unternehmern können Empörung hervorrufen und ich verstehe das sehr gut“, sagt Hanna Mojsiuk, Vorsitzende der Nordhandelskammer in Stettin. Andererseits sei sie der Meinung, dass Unternehmer Anspruch auf Preiserhöhungen hätten. „Produktpreise, Treibstoffpreise und vor allem die Lohnkosten, die bei Saisonarbeit in die Höhe geschossen sind, steigen. Ein Unternehmer, der die Preise von der letzten oder vorletzten Saison halten würde, hätte Verluste gemacht. Beide Seiten sollten Verständnis füreinander haben“, betont Hanna Mojsiuk.

Von Radek Jagielski