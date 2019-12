Preisgekrönte Mümmelmänner in Korswandt

Korswandt

Mümmelmänner, wohin das Auge blickt ... 120 edle Rassekaninchen konnten am Wochenende in Korswandt besichtigt und auch teilweise gekauft werden. Die alljährlich durchgeführte Rassekaninchenschau war der Höhepunkt im Vereinsleben der Züchterinnen und Züchter. Auch einige Jugendzüchter, darunter Jan Iden, stellten ihre Tiere aus.

Neben den ausrichtenden Verein M 11 Seebad Ahlbeck waren auch der M 31 Anklam und M 39 Koserow vertreten. Besonders erfreulich fanden die Organisatoren, dass erstmals sechs polnische Züchter aus Schlesien den weiten Weg über 700 Kilometer antraten, um bei dieser Schau mit auszustellen. Diese wurden zudem als Mitglieder in den Ahlbecker Verein aufgenommen. So waren insgesamt 120 Kaninchen aus 18 verschiedenen Rassen von 22 Züchtern zu bewundern.

Erfolg bei Zwergkaninchen-Weltmeisterschaft

Für die Kaninchenzüchter ist ihr Hobby Ausgleich für Stress und Hektik im Alltag und Berufsleben. Mit großem Enthusiasmus setzen sie alles daran, guten züchterischen Erfolg zu erlangen. Erfreulich ist zudem, dass sich Züchter des Ahlbecker Vereins auch überregional an Schauen beteiligen. So errang der Vereinsvorsitzende Mathias Schulze kürzlich in Wels/ Österreich bei der 1. Zwergkaninchen-Weltmeisterschaft mit der Rasse Farbenzwerge marderfarbig- blau den Titel Europachampion.

Anerkennung gilt dem gesamten Vereins für die Organisation: Neben der Kassierung und der Versorgung während der Schau war auch eine große Tombola dank gilt den vielfältigen Sponsoren aufgebaut. Unterstützung gab es von Familie Rehfeld vom Zeltplatz, die kostenlos den Veranstaltungsraum bereitstellen.

Auch Bürgermeisterin mag Kaninchen

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) freute sich bei ihrem Besuch mit den Vereinsmitgliedern des seit 86 Jahren bestehenden Vereins über den Zuspruch. Sie fand großen Gefallen an den kuscheligen Kaninchen und bedankte sich bei allen Engagierten, die zum Gelingen der Ausstellung beitrugen.

Durch bestellte Preisrichter wurden die großen Preise vergeben: Der Kreisverbandspreis und das Stiftungsband von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) ging an Mathias Schulze für seine Blauen Wiener, 388 Punkte. Das Bürgermeisterband Dreikaiserbäder erhielt die Zuchtgemeinschaft Albert Hengstler mit Kleinsilber schwarz, 387 Punkte. Vereinsmeister wurde der M 11 Seebad Ahlbeck, Sieger bei mittleren Rassen: Mathias Schulze, Blaue Wiener 388 Punkte und bei kleinen und Zwergrassen: Mathias Schulze, Farbenzwerge marderfarbig blau mit 386,5 Punkten.

Die Rassekaninchenschau in Korswandt bleibt vorerst die einzige, wie Vereinssprecher Horst Behlke vom Kaninchenzüchterverein Wolgast mitteilt: „Sowohl die Pommernschau als auch die für den 1./2. Februar 2020 in Wolgast vorgesehene Rammlerschau müssen abgesagt werden. Die bisherige Ausstellungshalle steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Unsere Bemühungen, kurzfristig eine geeignete Lösung zu finden, waren leider nicht erfolgreich. Aber wir bleiben dran und haben die Hoffnung, dass wir zumindest im Herbst kommenden Jahres wieder über einen Ausstellungsraum verfügen“, sagt Behlke.

Von Cornelia Meerkatz