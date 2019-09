Starke Talente bereichern Kunstlandschaft

Koserow

Teil zwei des Jungen Usedomer Musikfestivals (JUMF) war gestern Mittag im Saal des Ateliers Niemeyer-Holstein zu erleben. Vielversprechender Nachwuchs aus den drei umliegenden Musikschulen legte sich vor Eltern, Pädagogen und Fachleuten mächtig ins Zeug, um allen zu zeigen: Seht her, was wir schon können! Und um das Wichtigste vorwegzunehmen: Die Instrumentalisten sowie Gesangskünstler fluteten den Konzertsaal ebenso mit ansteckender Fröhlichkeit wie bereits erstaunlicher Professionalität.

Die Talente aus Wolgast und Umgebung - Joe Schröder (Akkordeon), Lena Anna Maria Bade (Querflöte), Avelina Neye (Saxofon) und Mai Linh Niguyen (Klavier) sowie das Gesangsduo Josefin Lüder und Viola Alickaj (um nur die Gastgeber zu nennen) - ernteten reichlich Beifall. Auch wenn Joe nicht hundertprozentig mit sich zufrieden war (er steigt gerade auf ein neues Instrument um): Wie er Alexander Schmykows außerordentlich dynamischen „Regen im Frühling“ interpretierte, war mitreißend.

Der Wolgaster spielt seit sieben Jahren Akkordeon und wirkte hochmotiviert, aber zugleich sehr gelassen. Die Spannung ließ erst nach dem Auftritt nach. Doch das ging wohl allen Akteuren so. Auch wenn sie sämtlichst Stücke von hoher Qualität und namhafter Komponisten boten, gab es weitere Highlights. So den Gesang des Duos Lüder und Alickaj, Ferdinand Witt mit einem famosen Fagott-Konzert und besonders das großartige Gesangsduo Alexander Kalischewski und Frida Manthe; wobei für den auch solistisch auftretenden jungen Mann noch in diesem Jahr die Teilnahme an einem Preisträgerkonzert in der New Yorker Carnegie Hall wartet.

Zu so viel Ehre passte die Einschätzung von Förderer und Stifter Heinz-Egon Achterkerke. Er konstatierte nicht nur eine stetig wachsende Qualität der Kreismusikschüler, sondern kündigte unter Beifall weitere Stipendien und noch mehr Unterstützung der Musikschulen an. Mit Events wie dem JUMF erhalten die Kinder und Jugendlichen immer wieder neue Chancen, sich zu profilieren. „Ich freue mich sehr, dass das Junge Festival uns Jahr für Jahr die Gelegenheit dazu bietet“, sagt Marika Guddat, Leiterin der Kreismusikschule Wolgast/ Anklam.

Von Steffen Adler