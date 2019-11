Premiere: Wanderfreunde auf Grünkohltour

Wolgast/Hanshagen

Am 16. November starteten die Wolgaster Wanderfreunde zur ersten Grünkohlfahrt in ihrer Vereinsgeschichte. Dabei ist diese Tradition in den norddeutschen Gegenden schon seit über 100 Jahren bekannt und beliebt. Wenn das Wetter grau wird und der erste Frost einsetzt, reift hier der beliebte Grünkohl, auch Friesenpalme genannt. Gekonnt angerichtet und mit Anklamer Knacker geadelt, schmeckt dieses Gemüse besonders gut. Der Weg bis „Zur Scheune“ in Hanshagen, wo der Grünkohl immer gelingt, führte über den Hanseatenweg von Züssow über Kessin mitten durch die herrliche ostvorpommersche Herbstlandschaft. Mitgeführt wurde natürlich ein geschmückter Bollerwagen für die schweren Sachen, wie Glühwein und eine stattliche Friesenpalme. Man kann sich sicher vorstellen, dass diese Wanderung für alle 22 Teilnehmer zu einem besonderen Erlebnis wurde. Selbst die Sonne sprang über ihren Schatten und schien den ganzen Tag.

Von Ilse Uebner