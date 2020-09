Premiere für Hase und Igel in Zinnowitzer Blechbüchse

Zinnowitz

Eigentlich ist alles bestens im Hause Igel zwischen Herzstachelchen ( Gregor Scheil) und Schlafborste ( Tom Herzog), wie sie sich liebevoll nennen. Da kommt der Hase ( Maximilian Sterba), ein feingemachter „Mussjö“ daher, stolpert über die Schlafborste und verspottet ihn als Krummbein. Schlafborste, nun hellwach, fordert den Hasen, der außer zehn Wörter französisch wenig im Kopf zu haben scheint, zum Wettlauf heraus. Wer gewinnt, bekommt den Rübenacker. Herr Igel braucht nicht lang um seine Frau, die er auch gern mal Pieckspraline nennt, von ihren Gewinnchancen zu überzeugen. Denn beide sind nicht von einander zu unterscheiden – für den arroganten Hasen nicht und auch nicht vom hochnäsigen und eleganten Raben ( Lilly Roitsch), der „Sensation, Sensation“ in allem wittert.

Die Zuschauer wissen natürlich um den Ausgang, aber feuern den Hasen an und freuen sich über die List der Igel. Die Stimmung im gelben Theater „Die Blechbüchse“, wo das Märchen am Sonntag Premiere hatte und in dem Corona bedingt viel weniger Gäste Platz nehmen konnten als üblich, war ausgesprochen fröhlich. Regisseur Wolfgang Bordel, erklärter Liebhaber gerade dieses Märchens, war zufrieden mit seinen Eleven des 1. Studienjahres der Theaterakademie Vorpommern. „Ehrlich währt am längsten ist ein schöner Traum, manchmal muss man auch listig und klug sein, um ein Ziel zu erreichen“, sagt er.

Nächste Vorstellung: Sonntag, 13. September, 10 und 14 Uhr, Theater Anklam

Karten: 03971 26 888 00

