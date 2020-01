Prickenreihe am Peenemünder Haken gesetzt

Peenemünde

Erstmalig an der Ostseeküste wurden vor wenigen Tagen im Naturschutzgebiet „Peenemünder Haken“ auf Usedom Pricken gesetzt. Pricken was ... , mag sich mancher fragen. Pricken werden normalerweise an der Nordseeküste als Markierung für die Schifffahrt in den sich häufig verändernden, flachen Wattbereichen an den Rändern der Priele verwendet. Dabei handelt es sich um dünne Baumstämmchen, die wegen ihrer Biegsamkeit bei Wind und Wellen vornehmlich aus Birke oder Esche bestehen und etwa 1 bis 1,5 Meter in den Boden eingespült werden.

Aber warum wurden die Stämmchen nun auf Usedom am Peenemünder Haken eingespült? Ziel der ganzen Aktion ist die bessere Kenntlichmachung der Schutzgebietsgrenze im Strandbereich nordwestlich von Karlshagen, so ein Vertreter der Naturschutzbehörde. Das ganze Jahr hindurch verursachen Spaziergänger, die das Gebiet trotz Verbot, teilweise sogar mit freilaufenden Hunden betreten, sowie Sonnenhungrige und Bernsteinsucher massive Störungen – zum Leidwesen von brütenden, rastenden oder wegen der Mauser flugunfähigen Vögeln.

Geschützte Vogelarten brauchen Ruhe

Einige der Arten haben, laut einem der im Gebiet tätigen Naturschutzwarte, derart hohe Fluchtdistanzen, dass sie ohne Fernglas bzw. Fernrohr gar nicht wahrgenommen werden. Daher müsse der bereits 1923 unter Schutz gestellte Peenemünder Haken als letzter nicht touristisch genutzter Strandabschnitt auf Usedom unbedingt störungsfrei gehalten werden.

Der Alpenstrandläufer gehört zu den nordischen Rastvögeln, die auf Usedom am Peenemünder Haken anzutreffen sind. Die Tiere brauchen während der Rast Ruhe. Quelle: Thomas Eschenauer

THW half bei Umsetzung

Mit logistischer Unterstützung des Technischen Hilfswerks Wolgast ( THW), das mit drei Mann und zwei kleineren geländegängigen Fahrzeugen zum Einsatz kam, konnten Generator, Pumpe und Schläuche auf eine vorgelagerte Sandbank transportiert werden. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde und des Naturschutzbundes wurde mit einer eigens zu diesem Zweck konstruierten Wasserlanze dann eine Prickenreihe eingespült. Die Baumstämmchen zeigen damit deutlich die Grenze des Naturschutzgebietes an.

Dass in dem Gebiet um den Peenemünder Haken keine Wege für die Öffentlichkeit freigegeben sind und auch nicht freigegeben werden, ist auch der Störungsempfindlichkeit vorkommender Großvogelarten wie Kranich und Seeadler sowie der in diesem Areal nicht zu unterschätzenden Munitionsverseuchung geschuldet.

Bußgeld für unbefugtes Betreten

Vielen Urlaubern, aber auch Einheimischen, ist nicht bewusst, dass unbefugtes Betreten von Naturschutzgebieten außerhalb von offiziellen Wegen generell eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die etwa wie Falschparken oder Geschwindigkeitsübertretung mit einem Bußgeld belegt ist. Diese Erfahrung machen Naturschutzbeauftragte schon seit Jahren. In der Vergangenheit wurden daher schon mehrfach durch das Gebiet regelmäßig kontrollierende Naturschutzwarte oder die Polizei entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises und auch der Nabu appellieren daher an alle Strandwanderer, aus Vernunft und Einsicht den notwendigen Schutz der Natur zu respektieren und die geschützten Bereiche nicht zu betreten.

Von Thomas Eschenauer