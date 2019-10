Probleme beim „Weißer Ring“ in Ostvorpommern: „Jetzt sind wir selbst Opfer geworden“

Sarnow/Vorpommern-Greifswald

„Eigentlich sollten wir Opfer betreuen. Jetzt sind wir zum Opfer geworden. Da ist ganz viel Enttäuschung, weil wir so viel Herzblut reingesteckt haben“, nimmt Kerstin Brunst kein Blatt vor den Mund. Im Juli 2018 hatte sie die Außenstelle Ostvorpommern des Weißen Rings übernommen, ihr Stellvertreter war Bernd Kniel, ein Deutsch-Amerikaner, der in Texas Polizisten ausgebildet hat. Jetzt kam das Aus für die Außenstelle. „Die Mitglieder treten geschlossen zurück und beenden die Mitgliedschaft im Verein“, heißt es in einer Pressemitteilung von Kerstin Brunst.

Dabei waren die beiden 54-Jährigen vor gut einem Jahr angetreten, die Arbeit für die Opfer von Gewalt wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Sie deckten mit zwei weiteren Mitarbeitern den Altkreis Ostvorpommern ab. „Wir haben in dieser Zeit rund 60 Fälle betreut. Das reichte von Mord, Stalking, sexueller Nötigung bis zu Kindeswohlgefährdung. Da hängen zumeist Familien dran. Das sind etwa 180 bis 200 Personen“, sagt Kerstin Brunst.

Vorwurf: Verkauf von Fahrradschlössern

Warum nun der abrupte Bruch mit dem gemeinnützigen Verein? Es geht um die Personalie Bernd Kniel. „Die Vorwürfe reichen von der vermeintlichen Vorteilnahme durch gewerblichen Verkauf von Fahrradschlössern bis zum schlechten Verhältnis zu wichtigen Netzwerkpartnern“, sagt Kniel.

Ein Beispiel: Die Außenstelle hatte mit dem Präventionsrat der Insel Usedom in Ahlbeck sieben Veranstaltungen zum Thema Fahrraddiebstahl durchgeführt. „Dem Landesbüro soll zugetragen worden sein, dass wir in diesem Zuge gewerblich Fahrradschlösser verkauft hätten. Das ist Quatsch“, sagt Kniel, der ein Schreiben von Detlef Kern, Chef des Insel-Präventionsrates, an das Landesbüro des Weißen Rings zitiert: „Ich kann Ihnen versichern, dass bei den Veranstaltungen, bei denen ich anwesend war, keine Fahrradschlösser verkauft wurden“, schreibt Kern, der nur bei einer nicht dabei war.

Verhältnis zum Landesverband ist angespannt

Schwerer wiege aber aus Sicht der beiden Sarnower (bei Anklam) die Einschätzung des Landesverbandes. Die Abberufung des stellvertretenden Außenstellenleiters wird damit begründet, dass das Verhältnis zu wichtigen Netzwerkpartnern der Außenstelle, wie dem Landkreis Vorpommern-Greifswald oder dem Kinderschutzbund, beeinträchtigt sei.

„Eine funktionierende Opferarbeit in der Außenstelle ist nicht möglich, wenn das Verhältnis auch zur Bundesgeschäftsstelle beschädigt ist“, heißt es in einem Schreiben von der Landesvorsitzenden des Weißen Rings, Uta-Maria Kuder. Darin werden die Vorwürfe gegen Kniel aber „als gegenstandslos betrachtet“. Er bekomme sogar Anerkennung für „eine sehr engagierte Opferarbeit“. Dennoch halte man an der Abberufung fest.

17 Außenstellen In Mecklenburg-Vorpommern betreibt der Weiße Ring 17 Außenstellen mit rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern.

„Wir sind nun mal bei der Arbeit auf ein funktionierendes Netzwerk angewiesen. Vielleicht waren es für das kleine Team auch zu viele Fälle auf einmal“, sagt Andreas Kuessner vom Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern. Und schiebt nach: „Es kann sein, dass auf beiden Seiten Fehler gemacht wurden.“

„Ich war laut, kritisch und unangenehm“

„Ja, ich war laut, kritisch und unangenehm. Wenn mir was nicht passt, mache ich den Mund auf. Ich leiste diese Tätigkeit im Ehrenamt ohne Bezahlung“, betont Kniel. Kerstin Brunst habe nicht aus Solidarität hingeschmissen. „Nein, bei all dem wurde ich als Außenstellenleiterin übergangen.“

Vor ihrer ehrenamtlichen Arbeit haben beide acht Seminare besucht. Bernd Kniel wurde zudem EHS-Berater. Dabei geht es um ein ergänzendes Hilfesystem aus einem aufgestellten Fonds „Sexueller Missbrauch“ der Bundesregierung. Zehn Fälle habe er betreut, „bis im August die Beendigung meiner Tätigkeit als EHS-Berater kam. Wenn ich in einem Betrieb als Angestellter einen Fehler mache, bekomme ich eine Abmahnung. Beim Weißen Ring ist der Ton schärfer“, sagt Kniel.

Neuer Leiter ehemaliger AfD-Politiker

Dass die Außenstelle jetzt geschlossen ist, weist Kuessner zurück. „Sie ist neu besetzt. Sie wird jetzt geleitet von Joachim Langert.“ Seit 2017 ist er für den Weißen Ring tätig, seit 2018 stellvertretender Außenstellenleiter. Der pensionierte Kriminalbeamte war bis Anfang 2018 auch Sprecher des Kreisverbandes Vorpommern-Rügen der Alternative für Deutschland (AfD). Laut Kuessner ist er aber nicht mehr für die AfD aktiv. Langert bestätigt das.

Sonst würde in Vorpommern auch gegen einen Beschluss des Bundesvorstandes verstoßen werden. Die Opferschutzorganisation hatte im September 2018 folgenden Beschluss gefasst: „Niemand darf mehr innerhalb der Organisation eine ehrenamtliche oder hauptamtliche Funktion ausüben, der Parteien oder Organisationen angehört, die Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit vertritt.“ „Das, wofür die AfD mittlerweile steht, ist mit unserem Verhaltenskodex für die Opferhilfe nicht zu vereinbaren“, hatte seinerzeit der neue Bundesvorsitzende des Weißen Rings, der ehemalige BKA-Chef Jörg Ziercke, gesagt.

