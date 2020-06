Projekt Mutter/Vater-Kind-Klinik: Lassaner Schützen-Compagnie wehrt sich gegen Schuldzuweisungen

Lassan

„Zu keinem Kompromiss bereit gewesen“ zu sein – diesen öffentlich geäußerten Vorwurf durch den Verein Phönix nach den gescheiterten Plänen für eine Mutter/Vater-Kind-Klinik in Lassan will die dortige Schützencompagnie 1763 nicht auf sich sitzen lassen. „Gegen eine solche unwahre Behauptung durch Phönix wehren wir uns mit ganzer Kraft“, sagen Vereinsvorsitzender Axel Hanneforth und Schatzmeisterin Marion Ullmann.

Der Verein Phönix wollte an der Straße Siedlung Ost besagte Klinik bauen. Etwa eineinhalb Kilometer vom Baugrundstück entfernt befindet sich der Schießplatz des Schützenvereins. „Wir sitzen dort seit 1991. Wenn sich bei Phönix jemand mal die Mühe gemacht hätte, von Anfang an zu schauen, welche Einrichtungen rund um das beabsichtigte Baugrundstück ihren Sitze haben, hätte es sofort erkannt werden können. Die Lärmanforderungen an eine Kurklinik kollidieren mit unserem Sport“, meint Hanneforth. Aus Sicht der Schützen sei das ein unprofessionelles Vorgehen gewesen.

Schützen wollten nach eigenen Aussagen Kompromisse suchen

Die Schützencompagnie Lassan, die sich 1991 neu gegründet hat, zählt 20 Mitglieder. Der Schießplatz im Triener Bruch befindet sich auf einem privaten Pachtgelände und wird durch die Mitglieder gepflegt. „Wir opfern für unseren Sport viele Stunden unserer Freizeit und bringen uns auch ins gesellschaftliche Leben der Stadt ein. Und wir arbeiten eng mit anderen Schützenvereinen und Sportschützen, aber auch mit zahlreichen Hegeringen und Jägern zusammen, die hier in Lassan regelmäßig gegen Entgelt zum Training kommen“, so Ullmann. Diese Einnahmen seien für den Verein wichtig, um weiter existieren und investieren zu können.

„Wir waren schon viele Jahre aktiv, als Phönix Lassan für sich entdeckte“, meint auch Marion Ullmann. Dennoch habe sich der Verein darauf eingelassen, nach Kompromissen zu suchen, damit das Klinik-Projekt verwirklicht werden konnte. „Wir haben aber von Anfang an klar gesagt, dass wir uns dafür keinerlei finanzielle Zwänge aufbürden lassen und haben das auch schriftlich fixiert“, berichtet Ullmann.

Zwischenbau als Schallschutz abgelehnt

Leider sei es nach ihren und Hanneforths Worten dann in E-Mails, Gesprächen und behördlichen Schreiben und auch in vom Phönix-Verein in Auftrag gegebenen Gutachten zum Schallschutz zumeist darum gegangen, was die Schützen ändern müssen: Schussrichtung ändern, schallminimierte teure Subsonic-Munition verwenden und Schießstand umbauen. „Wobei der von Phönix beauftragte Sachverständige in seinem Gutachten selbst davon abrät“, sagt die Schatzmeisterin.

Dagegen sei der Vorschlag der Schützen, zwischen Schießplatz und Kurklinik als Schallschutz einen Zwischenbau zu errichten, abgelehnt worden, da dies die Krankenkassen nicht bezahlen würden. Anfang März dieses Jahres habe der Umzug an einem anderen Standort im Raum gestanden. „Das war inakzeptabel. Nicht ein einziges Mal hat Phönix etwas zur Gesamtkostenübernahme uns gegenüber gesagt“, erläutert der Vereinsvorsitzende.

Im Internet Personal für Klinik gesucht

Als dann bei der Aufstellung des B-Planes völlig andere Aussagen des Schützenvereins als gemacht verwendet worden seien, habe man sich über den sprichwörtlichen Tisch gezogen gefühlt. „Nach diesem Vertrauensverlust haben wir den Kontakt beendet“, so Axel Hanneforth.

Noch etwas brennt Marion Ullmann auf der Seele: Obwohl es weder einen bestätigten B-Plan noch eine Baugenehmigung gab, wurde vor Ort und im Internet Personal für die Klinik angeworben. „Den Menschen wurde was vorgegaukelt. Wir sollen jetzt die Schuldigen sein. Eigene Fehler sind bei Phönix kein Thema“, meint Ullmann.

