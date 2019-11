Projektmanagerin koordiniert Vereinsaktivitäten im Süden Usedoms

Rankwitz

Im Inselsüden haben sich mit dem Heimatverein Lieper Winkel, dem Stolper Schlossverein und dem Usedomer Verein der Traktoren- und Schlepperfreunde drei Vereine zusammengefunden, die ihre Sehenswürdigkeiten künftig besser miteinander vernetzen wollen. Damit sollen zugleich die Attraktivität erhöht und mehr Besucher in den Lieper Winkel geholt werden.

Mehr Besucher durch gemeinsame Angebote

Der Rankwitzer Vereinsvorsitzende Dr. Klaus Kögler begründet diesen Schritt so: „Die Wirkung unserer Bemühungen könnte durch gezielte Kooperation, Besucherlenkung und gemeinsame Angebote erheblich gesteigert werden. Leider haben uns bisher die Mittel zur Umsetzung dieses Potenzials gefehlt, weil wir schon im normalen Tagesgeschäft als Ehrenamtler an die Grenzen unserer fachlichen und personellen Kapazitäten gestoßen sind.“ Auf der Suche nach Unterstützung des Anliegens hat Klaus Kögler im Schweriner Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit tatsächlich eine Fördermöglichkeit aufgetan und mit Simone Plifke eine Projektkoordinatorin an die Seite gestellt bekommen.

Koordinierungsstelle auf ein Jahr befristet

Das Tolle daran: Die 49-Jährige verfügt sowohl über eine touristische als auch über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Die Koordinierungsaufgabe ist zunächst auf zwölf Monate und auf eine Zwei-Drittel-Stelle begrenzt. Die Kosten werden zu 70 Prozent aus dem Europäischen Sozialfonds finanziert und zwar als eine Strukturentwicklungsmaßnahme (SEM) durch das oben genannte Ministerium. Die restlichen 30 Prozent der Kosten tragen die am Projekt beteiligten Vereine, wie es heißt, zum Teil mit der Unterstützung großzügiger Spender.

„Wir haben im Vorfeld viele Unterstützerstimmen gesammelt, haben Gemeinden, Behörden und touristische Betriebe angesprochen und sind durchweg auf eine positive Resonanz gestoßen“, erklärt Kögler weiter. „Frau Plifke kann uns als geschulte Projektkoordinatorin dabei unterstützen, neue Ideen für die Zusammenarbeit und gemeinsame Besucherangebote zu entwickeln und diese dann in der nächsten Saison umzusetzen. Dabei wird sie sich verstärkt um die Kontakte der Projektpartner zu anderen Akteuren in der Region bemühen.“

Gemeinsames Thema ist die Region Achterland

In den Vereinen werden – einzeln betrachtet – bereits große Anstrengungen unternommen, Einwohnern und Besuchern durch vielfältige Veranstaltungen die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen und die Außenwirkung des Achterlandes als attraktive und lebenswerte Region zu verbessern. So gewährt das Stolper Schloss einen regional einzigartigen Einblick in die Sozialgeschichte des Achterlandes und die Museen in Rankwitz und Usedom halten Tradition und Handwerk lebendig. Aus dieser Substanz etwas Weitergehendes zu entwickeln und gegebenenfalls neue Partner dazuzugewinnen, hat sich Simone Plifke zur Aufgabe gemacht.

Die neue Projektkoordinatorin hat ihren Arbeitsplatz in Rankwitz. Die 49-Jährige stammt aus Sachsen-Anhalt, hat aber 25 Jahre in Rheinland-Pfalz gelebt. Jetzt ist sie im Usedomer Achterland zu Hause und freut sich auf die neue Herausforderung.

