Pensin

Auf dem Kirchhof in dem kleinen Dorf Pensin war eine riesige alten Esche vom Sturm umgebrochen. Der Stumpf war stehen geblieben. Frauen aus dem Dorf hatten die Idee, aus diesem Eschenstumpf etwas zu gestalten: Aus einem abgebrochenem Stumpf sollte etwas Neues wachsen, aus dem Ende eines uralten Baumrestes ein Neuanfang werden, aus einem Rest etwas Ganzes und etwas Schönes entstehen.

Gerd Panknin, Propst im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis. Quelle: Picasa

Eine der Frauen setzte sich hin und zeichnete den Entwurf eines Engels. Diese Zeichnung brachten sie einer Künstlerin aus dem Ort. Und die machte sich mit ihren großen und kleinen Motorsägen ran und setzte die Idee um. Und so entstand neben der kleinen alten Dorfkirche zwischen den Grabstellen dieser Engel.

Ein freundlicher und offener Blick

Die Künstlerin verzichtete auf feine Löckchen und gewaltige ausgebreitete Flügel. Ihr Engel hatte das runde Gesicht vielleicht einer Bäuerin. Freundlich und offen blickt ihr Engel in die Weite. Und dennoch bleibt er ganz nah. Er ist nicht unterwegs, sondern sitzt ziemlich entspannt auf dem unteren Teil des Baumstumpfes, die Knie angezogen, die Arme um sie gelegt, die Hände halten die angezogenen Knie. Sie könnten auch zum Gebet gefaltet sein. In diese gefalteten Hände hatte einer eine Osterglocke und ein Vergissmeinnicht gesteckt.

Für mich ist es in diesem Jahr Ostern besonders tröstlich, dass der Engel nicht erst Ostern am Grab den traurigen Frauen begegnet, sondern schon vorher auf dem Weg zum Kreuz da ist. Da betet Jesus im Garten von Gethsemane. Es geht ihm ziemlich schlecht. Und genau in dieser Lage erzählt Lukas: „Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn.“

Trost und Stärkung

Der Pensiner Engel, der aus dem Stumpf der alten Esche gewachsen war, hat für mich genau dieses Stärkende. Er begegnet mir im Heute und tröstet mich im Unfassbarem von Krieg und Vernichtung. Er begegnet mir in den vielen Menschen, die in diesen Tagen für andere zu einem Engel werden, ein Zuhause und Nähe schenken. Und es ist dieser Engel, der mich in allem Unfassbarem auch mit Hoffnung in die Ferne blicken lässt, die noch nicht auszumachen ist.

Wir sind nicht allein auf dem Weg vom Karfreitag zu Ostern, vom Kreuz zur Auferstehung, vom Leid zum Trost, vom Tod zum Leben. Egal wie lang dieser Weg jetzt grade ist, Gott selbst begleitet uns. Er schenkt uns gute Begleiter. Und er lässt uns selbst dazu werden. Es ist der Auferstandene selbst, der uns dazu stärkt und Mut macht. Nicht nur für dieses Osterfest wünsche ich uns die Ruhe und Gelassenheit des Pensiner Engels, dessen Blick in die Zukunft geht. „Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn.“ (Lukas Evangelium 22, 4) Gott schenke uns seinen Osterfrieden.

Unser Autor Gerd Panknin ist Propst im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis der Nordkirche mit Sitz in Demmin.

