Prost Wolgast! Bierbrauer in Südbrasilien lieben unsere Stadt

São Lourenço do Sul /Wolgast

Die Distanz zwischen Wolgast und der Gemeinde São Lourenço do Sul in Südbrasilien beträgt knapp 13 400 Kilometer. Was hierzulande bisher wohl kaum jemand wusste: Trotz der riesigen Entfernung hat die Stadt am Peenestrom in dem 45 000 Einwohner zählenden idyllisch am Westufer der Lagune Lagoa dos Patos gelegenen Badeort eine treue Fangemeinde. Die Begeisterung einiger Bewohner für Wolgast ist sogar so groß, dass, als 2017 in der Lagunenstadt ein Name für eine neu gegründete örtliche Privatbrauerei gesucht wurde, die Wahl auf Wolgast fiel.

Die Produktion des Gebräus stand von Anfang an unter einem guten Stern. „Die ,Wolgast-Brauerei‘ erhöht jährlich ihre Produktion, da sie den Gaumen der Menschen in São Lourenço do Sul und der Region erfreut“, berichtet Denis Alberto Peglow, der damals gemeinsam mit José Augusto Rickes und Sidnei Strelow Hall die „Wolgast-Brauerei“ aus der Taufe hob. „Derzeit produzieren wir Bier in Fässern und in Flaschen in drei Sorten: Pilsener, Red Ale und Stout“, schreibt Peglow, der betont, dass Fassbier auch in Brasilien „Fassbier“ genannt wird, da die aus Deutschland stammende Wortschöpfung Eingang in das brasilianisch-portugiesische Vokabular gefunden hat.

Aus Liebe zur früheren pommerschen Heimat

Dies ist jedoch nicht der Grund für die Entscheidung, die Trinkgemeinde jenseits des Atlantik mit Wolgast’schem Bier zu beglücken. Brauer Denis Peglow sorgt hier für Aufklärung: „São Lourenço do Sul liegt im äußersten Süden Brasiliens und wurde ab 1858 mehrheitlich von Einwanderern aus Pommern kolonialisiert“, schildert er. Nun sei es aus Liebe zur früheren Heimat das Ziel der Initiatoren gewesen, ein Bier zu kreieren, das auch den pommerschen Brautraditionen gerecht wird.

Hier ein Blick in das Innere der etwa 13 400 Kilometer vom Peenestrom entfernten „Wolgast-Brauerei“ Quelle: privat

„Seit dem 18. Januar 2014“, so berichtet Peglow, „testen wir, um ein Qualitätsbier zu erhalten.“ Als gut dreieinhalb Jahre später die Gründung des Brauhauses anstand und ein passender Name gesucht wurde, fanden die Brauer in ihrem Ortshistoriker und Freund Jairo Scholl Costa einen versierten Ratgeber. Dieser schlug sofort Wolgast als Taufmarke vor. Denn: „2007 begleitete Scholl Costa eine Delegation unseres Ex-Bürgermeisters José Nunes nach Wolgast anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums“, so Peglow. Es sei damals der erste Besuch von Lourensern in Pommern seit der Auswanderung ihrer Vorfahren vor 150 Jahren gewesen.

Lesen Sie auch Für 140 Millionen Euro: Wolgast bekommt 42 Meter hohe Peene-Brücke

Herzlicher und liebevoller Empfang 2007 in Wolgast

„Der herzliche und liebevolle Empfang“ habe die Delegation stark beeindruckt und gilt seither als Beispiel für die ausgeprägte pommersche Gastfreundschaft. Außerdem, so schildert Denis Peglow, sei seinerzeit die Idee geboren worden, „Beziehungen zwischen São Lourenço do Sul und Wolgast zu Ehren jener Kinder von Pommern aufzunehmen, die mit ihrer Arbeit unsere Gemeinde gründeten, die zu dieser Zeit die südlichste pommersche Kolonie in Brasilien wurde“.

Als im Juli 2007 das 750-jährige Stadtjubiläum von Wolgast gefeiert wurde, verfolgten auch einige Gäste aus Südbrasilien während ihres Besuchs in Pommern das spektakuläre Geschehen. Quelle: Tom Schröter

Den Tipp, dass im fernen Brasilien Nachfahren aus Pommern ihr eigenes Wolgast-Bier zapfen, erhielt unsere Redaktion von Marcus Wehrbein aus Lassan, der hauptberuflich ebenfalls Brauer ist und als solcher in Heringsdorf arbeitet. „Ich lebe in Lassan und braue dort mit ein paar Freunden privat Bier (Lassaner Bierfreunde)“, teilt der Peenestädter mit. Nachdem Wehrbein Anfang dieses Jahres in der OZ davon gelesen hatte, dass auch in Wolgast an die städtische Braukultur früherer Jahre angeknüpft werden soll, forschte er im Internet nach weiteren Informationen zum Thema Bier. Dabei stieß er schließlich auf die interessante Initiative seiner südbrasilianischen Berufskollegen.

Hier ein Blick in das Innere der etwa 13 400 Kilometer vom Peenestrom entfernten „Wolgast-Brauerei“ Quelle: privat

Bei Denis Peglow wird Gastlichkeit gleichsam großgeschrieben. „Wir hoffen, dass Sie eines Tages kommen und mit uns Wolgast-Bier trinken können“, schreibt er an den Autor dieser Zeilen. „Zum Wohl auf São Lourenço do Sul!“

Von Tom Schröter