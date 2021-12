Wolgast

„Nürnberger Kodex einhalten“, „Kanzleramt schließen, Leben öffnen“, „Keine Impfpflicht“, „Impfterror“, „Impfdiktatur“, „Fantasie-Pandemie“. Das sind nur einige der Plakate und Banner, die am Mittwochabend bei einer Anti-Impf- und Corona-Maßnahmen-Kundgebung unter dem Motto „Es reicht“ im Wolgaster Hafen gezeigt wurden. Rund 450 Teilnehmer kamen laut Polizei zusammen, um ihren Unmut über die derzeitige Situation kundzutun.

Angemeldet haben die Veranstalter ihre Kundgebung beim Landkreis mit rund 100 Teilnehmern – wohl wissend, dass bereits in der Vorwoche 400 Teilnehmer vor Ort waren. Trotz des windigen und ungemütlichen Wetters kamen rund 450 Personen am Mittwochabend – etwa 50 mehr als noch vor einer Woche. Im Fokus des Abends standen neben der Kritik an der 2G-plus-Regel auch die Ablehnung einer möglichen Impfpflicht gegen das Coronavirus.

Ein Ordner kann seinen Dienst nicht leisten

Hunderte Demonstranten nehmen an einer Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teil. Quelle: Stefan Sauer

Noch bevor die Kundgebung offiziell begann, mussten organisatorische Formalien zwischen den Anmeldern und der Polizei sowie Vertretern des Landkreises als Versammlungsbehörde geklärt werden. Laut Verordnung müssen pro 30 Teilnehmer vier Ordner bestellt sein. Da sich jedoch deutlich mehr Menschen als angemeldet am Wolgaster Hafen einfanden, mussten mehr Ordner her. Wie Einsatzleiter Andreas Pantermehl vom Polizeirevier Wolgast erklärte, konnte ein Mann von der Insel Usedom, welcher sich häufig auf Anti-Corona-Demos und ähnlich gelagerten Veranstaltungen aufhält, nicht als Ordner zugelassen werden. Der Mann kam in der jüngeren Vergangenheit mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt – unter anderem wegen Beleidigung. Zudem läuft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Waffen.

Nur zehn Prozent halten die Maskenpflicht ein

„Es reicht!“ lautete das Motto der Kundgebung. Aus der ganzen Region reisten die Teilnehmer an. Quelle: Tilo Wallrodt

Rund zehn Minuten nach Beginn der Kundgebung musste die Polizei dann das erste Mal eingreifen, da sich ein Großteil der Menschenmasse nicht an die vorgeschriebene Maskenpflicht hielt. Selbstredend kamen sie der Aufforderung der Polizei, die Abstände zu vergrößern oder Masken aufzusetzen, nicht nach. Etliche verstanden das als Zeichen zivilen Ungehorsams.

Offener Brief an die Ministerpräsidentin

Eine Rednerin, die sich als Sabine aus Benz vorstellte, verlas den Teilnehmern einen offenen Brief, welcher an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gerichtet ist. Kernkritik darin waren unter anderem die Sinnhaftigkeit von Schnelltests und die 2G-plus-Regel, welche ungeimpfte Menschen von zahlreichen gesellschaftlichen Aktivitäten ausschließt. Die Frau erklärte, dass diese Regel verfassungswidrig sei, weil sie gegen Grundrechte verstoße, die auch den nicht geimpften und getesteten Bürgern zustehen. Für diese Aussage erntete sie viel Applaus. Die 2G-plus-Regel benachteilige Getestete und Ungeimpfte massiv, da sie keine epidemiologische Gefahr bilden, so Sabine. Als „willkürliche Schikane“ wird die Regel in dem Brief an Schwesig angesehen.

450 Menschen kamen laut Polizei zur Kundgebung – 50 mehr als in der Vorwoche. Quelle: Tilo Wallrodt

Uwe ruft auf, die GEZ-Gebühren nicht zu zahlen

Ein Redner stellte sich als Uwe aus Heringsdorf vor. Er sei Unternehmer mit zwei Angestellten. Er kritisierte nicht nur die aktuellen Corona-Regeln, sondern rief auch die Menschenmasse dazu auf, „den Staat auszuhöhlen“. Dazu gehöre unter anderem, die GEZ-Gebühr nicht zu zahlen. Spätestens nach der 3. Mahnung würde sich niemand mehr für die Zahlungen interessieren. Auch dafür bekam er Applaus.

Die Kundgebung wurde von mehr als einem Dutzend Polizisten der Bereitschaftspolizei und des Wolgaster Reviers abgesichert. Quelle: Tilo Wallrodt

Ein weiterer Redner rief dazu auf, dass die Teilnehmer vor Ort ihren Mitmenschen und ihren Kontakten in den sozialen Medien davon erzählen sollen, dass es diese Demos gibt. Eine Kontaktbörse seien auch die vielen Testzentren, da sich dort viele Ungeimpfte aufhalten würden. „Wir sollten uns nicht mehr spalten lassen“, rief er ins Mikro. Er zweifelte zudem die Wirksamkeit der Impfung an, da es unter den über 60-Jährigen viele Impfdurchbrüche gebe.

AfD-Mann Weber wird vom Teil der Menge beklatscht

Beklatscht wurde auch der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Ralph Weber, der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als „Oberlandesdiktatorin“ bezeichnete und formulierte: „Schutz durch Zwang bleibt Tyrannei“. Auf Schwesigs Aussage, dass es dieses Jahr aufgrund der Ausbreitung des Virus keine Weihnachtsfeiern mit mehr als 20 oder auch 40 Leuten geben sollte, will Weber mit genau einer solchen Weihnachtsfeier reagieren – auch mit mehr als fünf Ungeimpften. Er hoffe, dass das möglichst viele machen, denn man müsse laut Weber der Regierung zeigen, „dass es so nicht weitergeht“. Man sollte für die Freiheit, die Gesundheit und das Land eintreten und sich nicht von „solchen Diktatoren an der Nase herumführen lassen.“

Manche Teilnehmer kamen mit zahlreichen selbstgebastelten Schildern, um ihren Protest zu zeigen. Quelle: Tilo Wallrodt

Eine Stunde lang gab es auf der improvisierten Bühne einen Wechsel aus Redebeiträgen und Musik. So sprach unter anderem auch eine Rentnerin, die sich Gisela nennt und angeblich aus Stralsund stamme. Sie organisiere in ihrer Stadt selbst solche Kundgebungen, behauptete sie und wolle „weiterkämpfen“.

Teilnehmer aus vielen Schichten der Gesellschaft

Die Teilnehmer der Kundgebung kamen aus allen Gesellschaftsschichten: Mutter mit Tochter, alleinstehende Männer mit Deutschlandfahnen, eine Familie mit Kleinkind, Jugendliche, Rentner, die „nur mal gucken“ wollten, junge Männer mit Huldigungen an die Wehrmacht auf den Jacken, und auch Männer, die ehrenamtlich als Gemeindevertreter auf der Insel Usedom tätig sind. Laut Polizei waren zudem zahlreiche Teilnehmer vor Ort, die eindeutig dem rechten Spektrum zuzuordnen sind und deren Ziel der zivile Ungehorsam sei. Es gab aber auch jene Teilnehmer, die vielleicht wirklich Angst um ihre berufliche Existenz, ihre Gesundheit oder die gesellschaftliche Spaltung haben.

Aufzug durch Wolgast im Anschluss

Nachdem die Kundgebung um 18.30 Uhr offiziell für beendet erklärt wurde, setzte sich vom Wolgaster Hafen aus – wie von Geisterhand – ein riesiger Marsch in Bewegung, welcher durch einen Teil des Stadtgebietes führte. Zunächst ging es auf der B 111 bis zum Lidl-Parkplatz, dann über die Saarstraße und Bahnhofstraße zurück zum Hafen. In der Zwischenzeit verließen immer wieder Teilnehmer den spontanen Aufzug.

Im Anschluss an die Kundgebung gab es einen Aufzug durch Wolgast. Quelle: Tilo Wallrodt

Das Versammlungsrecht gibt es her, dass aus einer Kundgebung ein Aufzug entsteht, aber dass die viel befahrene Bundesstraße 111 wie in der Vorwoche plötzlich für den Autoverkehr komplett blockiert war, werden nach Aussage der Polizei die Behörden nicht länger hinnehmen. Gegen 19.30 Uhr war der Polizeieinsatz beendet.

Von Hannes Ewert