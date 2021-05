Greifswald/Kemnitz

Dass es Protest gegen den Parteitag der AfD in Kemnitz geben würde, zeichnete sich bereits im Vorfeld ab. Die Partei hält zur Stunde ihren Landesparteitag in der kleinen Gemeinde nahe Greifswald ab und wählt unter anderem die Kandidierenden für die Landtagswahl im September. Rund um die Veranstaltung gab es mehrere Proteste und Polizeieinsätze und auch eine Festnahme.

Fahrraddemo sorgt für Stau

Ab 8 Uhr begann eine Fahrrraddemo ab dem Mühlentor. Über die Wolgaster Straße radelten etwa 100 Teilnehmer nach Kemnitz, um dort zu demonstrieren. Der Weg führt die Radfahrer auch über die Landstraße zwischen Greifswald und Kemnitz, was zwischen 8 und 9 Uhr für einen längeren Rückstau sorgte.

In Kemnitz selbst fand am Ortseingang eine weitere Maßnahme mit rund 50 Teilnehmern statt. Aufgerufen zu dem Protest hatte das Bündnis „Greifswald für alle“.

Straßenblockade sperrt AfD Mitglieder aus

In Kemnitz angekommen, blockierten etwa 30 der Fahrraddemonstranten die einzige Straße, von der aus das AfD-Zelt erreichbar war. Der Parteitag findet in einem großen Zelt statt (30 000 Euro Kosten), das auf einem Privatgrundstück im Kemnitzer Gewerbepark aufgebaut worden ist. Zuvor hatte die Partei drei Mal erfolglos versucht, den Parteitag an verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern abzuhalten. Behörden oder Veranstalter untersagten der Partei jedoch die Durchführung.

Auch die Gemeinde selbst war nicht angetan von der Genehmigung des Parteitags vor der eigenen Tür. Weder die Partei noch Besitzer des Areals oder Landkreis hätten die Gemeinde informiert. Erst auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung sei ihm bestätigt worden, dass eine entsprechende Veranstaltungsanzeige vorliegt, sagt Bürgermeister Klaus Buchheister der OZ bereits im Laufe der Woche.

Festnahme und Rangelei zwischen Demonstranten und Polizei

Während die Räumung der Blockade ab etwa 10 Uhr größtenteils friedlich verlief, kam es zu einer Rangelei zwischen einigen Demonstranten und der Polizei, als diese versuchte, die AfD-Autos an der Blockade vorbeizuleiten. Ein Gegendemonstrant wurde auch vorläufig festgenommen, weil er sich auf Nachfrage geweigert hatte, seine Identität preiszugeben, hieß es auf Nachfrage von der Polizei.

Um 12 Uhr wurde auch der letzte angemeldete Protest offiziell beendet. Gregor Kochhan, Sprecher des Bündnisses „Greifswald für alle“, erklärte nach der Demo, es sei schön gewesen zu sehen, dass so viele Gesicht gezeigt hätten gegen die AfD. „Die gute Beteiligung bei der Mahnwache am Ortseingang von Kemnitz und erst recht die knapp 200 Teilnehmer*innen bei der Fahrraddemo zeigen, wie schwer es die AfD hat, wenn Demokrat*innen zusammen stehen,“ so Kochhan.

Von Philipp Schulz