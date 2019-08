Stralsund

Am ersten Tag des Mordprozesses im Fall Maria K. hat sich der Angeklagte Nicolas K. umfangreich zur Tatnacht und der Zeit davor geäußert. Vor dem Landgericht Stralsund schilderte der 19-Jährige, wie der Plan entstanden sei, die 18-jährige Maria, ein Mädchen aus seinem Zinnowitzer Bekanntenkreis, umzubringen.

Nicolas K. habe am 18. März, dem Tag des Mordes, zunächst bis mittags geschlafen – so wie immer – und danach den ganzen Tag Alkohol getrunken. Er habe sich mit Freunden getroffen, im Zinnowitzer Park und im Jugendklub. Am Abend seien schließlich er und der zweite Beschuldigte Niko G. übrig geblieben. Da sei er auf die Idee gekommen, Maria K. umzubringen. Niko G. habe eingewilligt. Nicolas K. sagt, es sei ihm darum gegangen, einen Menschen sterben zu sehen.

Der Angeklagte, der den Namen seiner kleinen Tochter als Tattoo über der Augenbraue trägt, schilderte weiter, dass sie noch keinen Plan hatten, wie genau sie ihre Freundin töten wollten. Zunächst jedoch gingen sie nach Hause, um sich – und hier stockte den Zuhörern im Gericht der Atem – Wechselkleidung zu besorgen. Warum Wechselkleidung, wollte Richterin Birgit Lange-Klepsch wissen. „Wir hatten unsere guten Klamotten an, die wollten wir nicht schmutzig machen“, antwortete Nicolas K. Was heißt schmutzig machen, fragte die Richterin. Antwort: „Es sollte kein Blut darauf kommen.“ Sie seien dann zusammen mit einem Küchenmesser und einer weiteren Waffe losgezogen.

Gegen 22.30 Uhr seien sie an Marias Wohnung in der Zinnowitzer Waldstraße angekommen. Sie war nicht zu Hause, die beiden mussten sie mehrfach anrufen, ehe sie schließlich eintraf. Sie sind dann unter dem Vorwand in die Wohnung gegangen, ein Ladekabel holen zu wollen.

Als Nicolas K. im Stralsunder Landgericht ansetzen wollte, den eigentlichen Tathergang zu schildern, kam es zu einem Zwischenfall. Dem zweiten Beschuldigten Niko G. wurde auf einmal so schlecht, dass er sich in einen Eimer übergeben musste. Der Prozess wurde unterbrochen, bis er sich wieder erholt hatte.

Am Nachmittag sollen die Aussagen fortgesetzt werden. Auch Niko G. will sich äußern – in Form eines Statements durch seinen Anwalt.

Der erste Prozesstag im Fall Maria K. hatte schon am Morgen mit einem Eklat begonnen. Der Beschuldigte Nicolas K. zeigte, während die Fotografen ihre Fotos machten, leicht verdeckt, aber sichtbar den Mittelfinger. Er erschien verhüllt in Kapuzenpullover, Basecap und mit Tuch vor dem Mund. Der ebenfalls angeklagte Niko G. verzichtete auf Verhüllung, trug Jackett und Jeans.

