Pudagla/Benz

Was ist das lecker – Schmalz auf frisch gebackenem Brot. In diesem Jahr durften die Pudaglaer ihre Gäste an der Bockwindmühle damit noch nicht verwöhnen. Doch nun: Wenn am Sonntag in ganz Deutschland schützenswerte Bauten zum Tag des Denkmals besichtigt werden, ist auch die Bockwindmühle in Pudagla mit dabei. Und dann wird auch der Backofen zum Einsatz kommen, sagt Grit Holz, Vorsitzende des Mühlenvereins. Sie freut sich auf die erste Veranstaltung in diesem Jahr. „Wir haben ein Sicherheits- und Gesundheitskonzept erarbeitet. Wir wollen das sachte angehen lassen“, meint sie.

Nach dem Frühjahr, was coronabedingt für die Mühlenenthusiasten ins Wasser gefallen ist, war der Juni quasi der Saisonauftakt mit den ersten Gästen. „Es kamen mehr als sonst“, wie Grit Holz einschätzt. Der Deutschland-Urlaub boomte und damit auch Attraktionen außerhalb des Strandes. Gut, dass die Pudaglaer im vergangenen Jahr rund 50 000 Euro in eine neue Kreuzschwelle aus Eiche investiert haben. Damit steht die Mühle, deren Standort in der Ortschronik von Pudagla 1673 zum ersten Mal erwähnt wurde, auf sicheren Füßen.

Und jetzt auch auf einer sicheren Finanzierung, denn 4500 Euro gab es nun aus dem Vorpommern-Fonds. Den Bewilligungsbescheid brachte Vize-Vorpommern-Staatssekretär Bernd Schubert persönlich vorbei. „Wir mussten wegen der Statik einen Bauantrag einreichen. Die dafür zusätzlichen Mittel haben wir nun aus dem Fonds bekommen“, sagt Grit Holz, die einem 15-köpfigen Verein vorsteht, der im nächsten Jahr seinen 20. Geburtstag feiert.

Fachwerkscheune statt Festzelt

Eine Idee für das passende Geschenk hat sie bereits: Statt des Festzeltes auf dem Gelände würde eine kleine Fachwerkscheune mit Mini-Ausstellung viel besser zum Gesamtbild auf dem Mühlenberg passen. „Wir müssen die Gemeinde für das Projekt begeistern. Nur so kann es funktionieren“, meint die Chefin. Zwecks einer Förderung wollte sich Schubert zwar nicht in die Karten schauen lassen, allerdings: „Man kann auch mehrmals Geld aus dem Vorpommern-Fonds bekommen.“

An der Mühle in Benz wird es in diesem Jahr keine Veranstaltung mehr geben. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Scheune könnte die nächste große Investition sein, ein Flügelpaar vielleicht auch. 1997 wurde eins der beiden Paare erneuert. „Das zweite ist auch bald an der Reihe. Da braucht es 14 000 bis 15 000 Euro“, so Grit Holz, die ein besonderes Angebot an frisch Vermählte oder frischgebackene Eltern hat. „Wir haben auf dem Gelände eine Streuobstwiese angelegt. Kürzlich hat ein Hochzeitspaar hier einen Apfelbaum gepflanzt. Das kann gerne mit heimischen Obstbäumen wiederholt werden“, sagt die Chefin und wirbt für den Sonntag. „Wir wollen Korn mahlen und haben hier auch einen Mühlenmarkt mit regionalen Produkten. Klar, Kaffee und Kuchen gibt es auch.“

Keine Veranstaltung an Benzer Mühle

Den bieten auch die Benzer seit Pfingsten wieder an ihrer Holländermühle an. Allerdings wird es in diesem Jahr keine Veranstaltung geben, wie Mirko Radtke, Vorsitzender des Vereins Kulturmühle Benz, sagt. Das Backhaus ist nicht zugänglich, eine Versorgung der Gäste wird aber gewährleistet. „Unsere Mühle ist aber zugänglich. Gäste müssen Maske tragen. Wir haben ein Ampelsystem eingerichtet, damit nicht zu viele Besucher gleichzeitig in der Mühle sind“, sagt Radtke.

Investitionen standen in diesem Jahr nicht auf der Agenda, vielmehr die Beseitigung von Wind- oder Verschleißschäden. Das sei erst mal aufs nächste Jahr verschoben worden. „Große Sprünge sind nicht drin“, sagt Radtke und ergänzt: „Die Mühle ist schon über 200 Jahre alt und hat viele Dinge überstanden. Da wird sie auch Corona überstehen.“

Immerhin malte und lebte hier Otto Niemeyer-Holstein. 1974 kaufte er die Mühle und steckte sein Geld vom Nationalpreis in die Instandhaltung. Dass es das technische Wunderwerk zu der Zeit noch gab, ist Filmleuten zu verdanken, die 1968 hier die Duellszene des Fontane-Romans „ Effi Briest“ drehten.

