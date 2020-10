Pulower Straßenbauer wollen Mirabellenallee schonen

Pulow

Auf der Kreisstraße 31 in Richtung Pulow rollen die Baufahrzeuge. Im Auftrag der Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald wird die stark marode Straße derzeit neu ausgebaut. Zunächst erstrecken sich die Arbeiten auf dem etwa 1,7 Kilometer langen ersten Bauabschnitt von der nach Lassan führenden Kreisstraße 30 bis zur Papendorfer Kreuzung. Die Strecke ist voll gesperrt; die Umleitung erfolgt über Papendorf. Im kommenden Jahr soll der zweite Bauabschnitt von der Papendorfer Kreuzung bis zum Pulower Ortseingang folgen.

Der Neuausbau der Kreisstraße 31 in Richtung Pulow kostet im ersten Bauabschnitt zwischen 500 000 und 600 000 Euro. Quelle: Tom Schröter

Seit dem Baubeginn am 17. August ist bereits einiges geschehen. Zunächst wurde das geforderte sogenannte Lichtraumprofil hergestellt, indem die Mirabellenallee, welche die Straße säumt, entsprechend zurückgeschnitten wurde. „Außerdem wurde ein Wurzelgutachten erstellt und im Ergebnis festgelegt, in welchen Bereichen die Baumaschinen fahren dürfen, damit die Wurzeln der Alleebäume keinen Schaden nehmen“, berichtet Harri Frank, projektverantwortlicher Ingenieur beim Landkreis. Auf einen Bauzaun als Schutz für die Bäume während der Bauphase habe verzichtet werden können.

Bis zu sechs Meter breite Ausweichstellen geplant

Vorgesehen ist, die Kreisstraße auf einer Breite von 3,50 Meter in Asphaltbauweise neu auszubauen und in regelmäßigen Abständen mit bis zu sechs Meter breiten Ausweichstellen zu versehen, um Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Die alte und zerschlissene, von einem Sommerweg flankierte Schwarzdecke war nur rund 3,20 Meter breit. Aktuell wird die Trasse geschottert. „Der Termin für die Asphaltierung“, sagt Bauleiter Frank, „steht noch nicht fest. Aber auf jeden Fall wollen wir mit dem Bauabschnitt noch vor dem Wintereinbruch fertig werden.“ Zwischen 500 000 und 600 000 Euro würden in diesem Jahr investiert.

Bäume säumen die Kreisstraße 31. Daher kann die Fahrbahn nur auf 3,50 Meter Breite ausgebaut werden. Quelle: Tom Schröter

Unterdessen werde auch schon der zweite Bauabschnitt vorbereitet, der ebenfalls eine Vollsperrung nötig macht. Bevor hier die Bautechnik anrückt, muss eine Umleitungsstrecke für den Verkehr von und nach Pulow ausgewiesen werden, was nicht einfach ist. Denn die Kreisstraße 31 stellt die einzige befestigte Zufahrtstraße für den kleinen Ort im Lassaner Winkel dar, der praktisch am Ende einer Sackgasse liegt.

Umleitungsstrecke für zweiten Bauabschnitt nötig

„Die Planer werden uns ihre Umleitungsvarianten vorstellen, die im Vorfeld der Baumaßnahme auch mit der Stadt Lassan diskutiert werden“, verkündet Harri Frank. Der Landkreis hatte bereits vor längerer Zeit die Einrichtung einer über den Acker führenden Umgehung ins Spiel gebracht, was jedoch mit relativ hohen Kosten verbunden wäre.

Der Pulower Philipp Schöne schlug unterdessen den Ausbau einer alten Gemeindestraße auf jenem Abschnitt vor, der von Pulow in Richtung der wüst gefallenen Ortschaft Warnekow und dann etwa in U-Form nach Papendorf verläuft, um dort in die Lange Straße einzumünden. Der Landkreis wollte diesen Vorschlag prüfen.

Von Tom Schröter