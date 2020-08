Wolgast

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste am Montagnachmittag gegen 13.35 Uhr die Wolgaster Feuerwehr ausrücken. An der Kaikante südlich des Wolgaster Stadthafens hatte der Tonnenleger „Görmitz“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund festgemacht, nachdem zuvor während der Fahrt auf dem Peenestrom im Maschinenraum des Schiffes starke Rauchentwicklung eingesetzt hatte.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte mit insgesamt 19 Kameraden aus. Auch Beamte der Landes- und der Wasserschutzpolizei, der Rettungsdienst und Eric Witt, Leiter des Fachdienstes Öffentliche Ordnung und Soziales in Wolgast, trafen nach kurzer Zeit am Ort des Geschehens ein.

Feuerwehreinsatz in der Nähe des Wolgaster Stadthafens: Der Tonnenleger „Görmitz“ des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund war auf dem Peenestrom unterwegs, als plötzlich starke Rauchentwicklung im Maschinenraum einsetzte. Quelle: Tom Schröter

Feuerwehrleute betraten mit Atemschutzausrüstung und einem Pulverlöscher den stark verqualmten Maschinenraum des 36 Meter langen Schiffes. „Offenes Feuer haben wir nicht vorgefunden“, berichtete im Anschluss Wehrleiter und Einsatzleiter Andreas Kycia. „Die Rauchentwicklung rührte offenbar von einem Verteilerkasten im Maschinenraum her, der den Anlasser eines der beiden Motoren mit Strom versorgt. Nach Einweisung eines Maschinisten haben wir den Verteiler abgeklemmt“, so Kycia. Was die Ursache für die Rauchentwicklung angeht, sei also von einem technischen Defekt auszugehen. Der Maschinenraum sei durchlüftet worden, damit der Qualm abziehen konnte.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Landespolizei und Wasserschutzpolizei fanden sich umgehend am Ort des Geschehens ein. Quelle: Tom Schröter

Zur Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad Celsius bescherten den Einsatzkräften eine zusätzliche physische Belastung. Für erfrischendes Trinkwasser war jedoch gut gesorgt.

Laut Mitteilung von Jens Mattutat, Leiter der Wolgaster Wasserschutzpolizei-Inspektion, befand sich der Tonnenleger „Görmitz“ der Schifffahrtspolizei auf einer Kontrollfahrt. Dass es zu dem Defekt etwa auf Höhe der Stadt Wolgast kam, wo eine günstige Gelegenheit für das erwähnte Anlegemanöver bestand, kann als glücklicher Umstand gewertet werden. Nur so konnte die Feuerwehr entsprechend zum Einsatz kommen. Denn: „Ein Feuerschiff haben wir nicht“, bekräftigte der Wolgaster Wehrleiter.

