Greifswald

Unsicherheit bei den Sportvereinen in Vorpommern-Greifswald: Darf ein Kind, das in der Schule Kontakt zu einem coronainfizierten Mitschüler hatte, nachmittags trotzdem im Verein trainieren? Rita Kremer, Handballtrainerin beim HC Vorpommern, ist nahezu täglich mit dieser Frage konfrontiert: „Die Familien kommen mit ganz unterschiedlichen Aussagen zu uns.“

Unsicherheit bei Vereinen über Quarantäne-Regeln

Wie Rita Kremer erklärt, erhalten manche Kinder von der Schule die Information, dass der Besuch des Sportvereins während der Schulquarantäne untersagt ist. Andere Mädchen und Jungen seien hingegen während der Quarantäne normal beim Training dabei, weil dies laut Gesundheitsamt erlaubt worden sei. „Dadurch gibt es bei uns sehr viel Unsicherheit und es ist schwierig zu handhaben. Ich wünsche mir, dass es eine klare Regel gibt, an der wir uns orientieren können“, sagt die Trainerin, die vier Jugendmannschaften coacht.

Strenge Auflagen für die Schulen während der Kohortenquarantäne

Nach einem positiven Coronatest in der Schule müssen sich alle Kinder, die in den 48 Stunden vor dem Testergebnis mit der Person Kontakt hatten in eine sogenannte Kohorten- oder Schulquarantäne begeben. Das bedeutet: Die Kinder dürfen weiter am Unterricht teilnehmen, dürfen aber beispielsweise keine Kinder außerhalb der betroffenen Kohorte im Speisesaal oder auf dem Schulhof treffen. Die Schule muss zur Trennung der Schüler strenge Auflagen erfüllen. Dazu gehört auch die Nutzung separater Toiletten. Für die Freizeit gilt, dass die Schüler ihre Kontakte so weit wie möglich reduzieren sollen. Doch was das genau bedeutet, wird teils unterschiedlich ausgelegt.

Landkreis: Spielraum im Freizeitbereich

„Da keine häusliche Quarantäne angeordnet wird, sondern nur eine Schulquarantäne, besteht hier Spielraum“, erläutert Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Die Kohorte soll sich jedoch möglichst von anderen Personen absondern, sowohl in der Schule, als auch im Freizeitbereich. Für den Freizeitbereich handelt es sich um eine dringende Empfehlung. Das ist auch sinnvoll, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen“, so Radlof weiter.

Appell an Eltern, dass Kinder nicht zum Vereinssport gehen

Heißt konkret: Es wird den Kindern, die sich in Schulquarantäne befinden, dringend empfohlen, nicht am Training im Sportverein teilzunehmen. Verboten ist dies allerdings nicht. Die Entscheidung trifft damit jede Familie für sich. „Es wird an die Eltern appelliert. Besonders Aktivitäten mit Schülerinnen und Schülern außerhalb der Kohorte, bei denen ein erhöhter Aerosolausstoß erfolgt, sind zu vermeiden“, verdeutlicht Anke Radlof.

Da die Eltern aber in aller Regel gar keinen direkten Kontakt zum Gesundheitsamt haben, hängt die individuelle Entscheidung davon ab, wie die Informationen des Gesundheitsamtes über die Schule weitergereicht werden. Mehrere Greifswalder Schulleitungen berichten über eine schwierige Kommunikation mit dem Gesundheitsamt. Es komme durchaus vor, dass unterschiedliche Kontaktverfolger anderslautende Anweisungen treffen, so die übereinstimmende Aussage.

Unterschiedliche Aussagen

Je nachdem, welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes den oder die Coronafälle an einer Schule betreut, erhält die Schule beispielsweise einen Brief vom Gesundheitsamt, der dann an die Eltern weitergeleitet werden soll. Darin heißt es wörtlich: „Kontaktreduzierung zu Dritten wo möglich (z.B.: soweit möglich auch in Pausenzeiten in der Schule, kein Vereinssport oder Musikschule, kein Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheime oder Krankenhäuser, geimpfte, genesene Kontaktpersonen sind davon ausgenommen.).

Aus dieser Formulierung leiten die Lehrer in aller Regel ein klares Verbot ab, was sie dann auch gegenüber den Kindern und Eltern so kommunizieren. Andere Schulen erhalten den Elternbrief nicht und auch nicht derart konkrete Informationen. Eltern, die unsicher sind und beim Bürgertelefon nachfragen, erhalten dort dann mitunter die Aussage, dass ein Besuch des Sportvereins nicht verboten sei.

Ähnlich unklar ist übrigens, ob Kinder in Schulquarantäne den öffentlichen Personennahverkehr nutzen dürfen. Während manche Schulen vom Gesundheitsamt die Aussage bekommen, dies sei nicht gestattet, teilt die Pressestelle des Landkreises auf OZ-Nachfrage mit, dass das Fahren mit dem Bus erlaubt ist, wenn die betroffenen Schülerinnen und Schüler eine FFP2-Maske tragen.

Von Katharina Degrassi