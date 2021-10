Greifswald

Husten, schniefen, Nase putzen – es ist die klassische Erkältungszeit in diesen mal warmen, dann wieder nasskalten Oktobertagen. Das merken auch die Kleinsten und entsprechend viele Krankenfälle gibt es auch in den Kitas. Doch in diesem Herbst gibt es besonders viele Fälle des RS-Virus. An fast jeder Greifswalder Kita habe es schon Fälle gegeben, bei denen das meldepflichtige Virus bei Kindern nachgewiesen wurde. In der Rostocker Kinderklinik schlug man Alarm: zu wenige Betten, zu viele kleine Patienten, deren Atemwege von dem Virus befallen sind. Trotzdem will eine Greifswalder Kinderärztin beruhigen.

Fast alle Greifswalder Träger von Kitas berichten von Fällen in ihren Einrichtungen. Das Kreisdiakonische Werk berichtet etwa, dass die Krankheit vermehrt in den Einrichtungen auftrete. Gleiches berichtet Ariane Morawin, die stellvertretende Leiterin der Hansekinder Greifswald. In einigen Einrichtungen seien ein oder zwei Kinder betroffen, in anderen mehrere der Schützlinge. Der Betrieb sei jedoch in keiner Art und Weise gefährdet.

Man informiere die Eltern in Gesprächen und Aushängen, die, wie auch beim Kreisdiakonischen Werk, proaktiv in den Kitas ausgehangen würden. In den Greifswalder Kitas des Trägers Institut für Leben und Lernen gebe es aktuell sieben bestätigte Fälle, erklärt Sprecherin Henrike Thaut. „Auch generell beobachten wir einen übermäßigen krankheitsbedingten Ausfall von Kindern“, fügt sie an.

RS-Virus Welle durch mehr Tests

Besonders in Vorpommern ploppten Anfang des Monats zahlreiche Fälle von Infektionen mit dem RS-Virus auf. Ähnliche wie eine der bekannten Verlaufskurven des Corona-Virus erreichte es einen Pik und schwächt nun wieder ab. Während in der letzten Septemberwoche noch 15 Fälle in ganz MV gemeldet wurden, waren es bereits eine Woche später 131 im ganzen Land, in der Woche vom 4. bis zum 10. Oktober 66 weitere Fälle, nur in Vorpommern-Greifswald. Die letzten veröffentlichen Zahlen stammen aus der Woche vom 18. bis zum 26. Oktober. In diesem Zeitraum gab es noch 24 Meldungen.

Im ganzen Jahr 2020 wurde kein einziger Fall eines RS-Virus in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Wie geht das? Dr. Anja Lange ist Kinderärztin in Greifswald. Ihr Wartezimmer ist genau wie das der Kollegen gerade voll. Sie kennt den Grund für die Häufung der RS-Virus Fälle. „Wenn wir einen Corona-Abstrich machen und dieser im Labor untersucht wird, wird automatisch auf andere Infektionskrankheiten mitgetestet.“ Dazu zählen auch Influenza (Grippe) und eben das RS-Virus. Durch die Tests in dem Labor in Vorpommern, fallen hier auch besonders viele Fälle auf.

Ärztin: Menschen sind mehr sensibilisiert

Das ist jedoch nicht der einzige Grund, weswegen das RS-Virus gerade in aller Munde ist. Lange erklärt: „Tatsächlich kommt auch das RS-Virus in Wellen, die etwa alle fünf Jahre auftreten.“ Es gibt also – trotz der Tests – eine Häufung, die gerade in den Wartezimmern zu beobachten ist.

Für die Kitas ist der Umgang mit dem Virus nicht unproblematisch. Morawin vergleicht es mit anderen meldepflichtigen Krankheiten, wie dem Noro-Virus, dass den Magen-Darm-Trakt angreift und auch dafür bekannt ist, plötzlich aufzutauchen. „Wir weisen die Eltern in Gesprächen darauf hin und erklären, dass kranke Kinder auf das Virus getestet werden können.“

Was ist das RS-Virus und wo kommt es her? Das RS-Virus bedeutet Respiratorische Synzytial-Virus. Die Übertragung erfolgt vor allem über die Tröpfcheninfektion. Das Virus befällt die unteren Atemwege der Lunge und sorgt für drei bis acht Tage Krankheit. In dieser Zeit sind die Kinder allgemein schwach, können Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme haben, beschleunigte Atmung und starken, produktiven Husten. Über der Lunge sind sowohl knisternde als auch giemende Geräusche hörbar. Gefährlich kann es für Frühchen und Säuglingen werden, die als Risikopatienten gelten. Dass das RS-Virus aktuell so weit verbreitet ist, hat mehrere Gründe. Zum einen wurde im Oktober besonders in Vorpommern vermehrt auf das Virus getestet. Zum anderen tritt es, wie andere Viren auch, wellenartig im Verlauf mehrerer Jahre auf. Zudem kann es passieren, dass Kinder auch durch die im Lockdown und Homeoffice gewesenen Eltern, keinen umfassenden Immunschutz aufgebaut haben.

Lange versteht dieses Verhalten. „Durch Corona sind die Menschen sensibler geworden.“ Testen ist viel alltäglicher als noch vor zwei Jahren. Vor Corona seien die Kinder mit Schnupfen und Husten in den Kitas gewesen, viele von ihnen sicher auch mit RS-Virus, so Lange. Durch die Lockdowns sei das Immunsystem nicht auf die vielen Viren und Bakterien vorbereitet.

Gefährlich für Säuglinge und Frühchen

Kleinreden will sie das Virus jedoch auf keinen Fall. Trotz voller Wartezimmer müssten Kleinkinder bei Krankheitserscheinungen vorstellig werden. Das Virus ist zudem für Säuglinge und Frühchen gefährlich, wenn auch behandelbar. Auch im Greifswalder Klinikum gebe es mehr Fälle als sonst, wie ein Sprecher am Anfang der Woche gegenüber der Ostsee-Zeitung bestätigte.

