Jahr für Jahr demonstrieren Einwohner aus Dörfern an der B 110/B 199 für den Bau von sicheren Radwegen. Bislang ohne Erfolg. Trotzdem machten sich am Wochenende wieder viele auf den Weg. Im Anschluss fand ein großes Naturpark- und Hafenfest in Stolpe an der Peene statt.