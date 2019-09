Loddin

Der Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 18.45 Uhr in Loddin im Kreuzungsbereich B111/Strandstraße. Laut Polizei stürzte der 46-jährige Radfahrer in Höhe der Verkehrsinsel. Er Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald geflogen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten laut eigenen Informationen fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von RND/dpa/kha