Trassenheide

Am Samstag kam es gegen 10.15 Uhr in der Kampstraße in Trassenheide auf Usedom zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Bei der Kollision wurde der Radfahrer verletzt. Laut Polizei beabsichtigte der 51-jährige Fahrer eines VW, aus der Straße Am Walde nach rechts in die Kampstraße einzubiegen. Der aus der Gegenrichtung kommende 76-jährige Radfahrer wollte nach links abbiegen und geriet dabei zu weit in die Fahrbahnmitte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer fiel auf die Motorhaube und Frontscheibe des Pkw. Er wurde am Kopf verletzt und durch Rettungskräfte in das Wolgaster Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Henrik Nitzsche