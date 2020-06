Radfahrer fällt auf Frau in Ahlbeck – beide verletzt: Unfallverursacher flüchtig

Heringsdorf

Eine Passantin ist bei einem Unfall mit zwei Fahrrädern am Mittwochnachmittag auf der Promenade in Ahlbeck auf Usedom schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge wurde auch ein Radfahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher floh vom Unfallort.

Ein 61-jährige Radfahrer ist auf der Promenade in Richtung Heringsdorf unterwegs gewesen, als ihm eine fünfköpfige Familie auf Fahrrädern entgegenkam. Ein jugendlicher Radfahrer fuhr dabei auf dem Hinterrad und kam dem 61-Jährigen so nah, dass dieser ihn mit seinem Vorderrad am Unterarm touchierte. Der Mann stürzte auf eine gleichaltrige Frau, die fußläufig unterwegs war.

Frau mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Der 61-jährige Radfahrer wurde dabei leicht, die Frau jedoch so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der mutmaßliche jugendliche Verursacher fuhr davon, ohne auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Er war auf einem Mountainbike unterwegs und soll eine orangefarbene Jacke mit grauen Ärmeln getragen haben. Einen Fahrradhelm hatte er nicht auf.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen zum Unfallhergang am Mittwoch um 14.20 Uhr auf der Promenade in Ahlbeck gemacht oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Auch an die mutmaßlichen Familienangehörigen des Unfallverursachers wird appelliert, sich bitte bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790, aber auch jede andere Polizeidienststelle auf.

