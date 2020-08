Radfahrerin bei Unfall auf Usedom schwer verletzt: Autofahrerin flüchtet

Loddin

Eine 65-jährige Frau wurde am Donnerstag in Loddin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang die Fahrerin eines grauen Opel Kombis, die in dem Unfall verwickelt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Radfahrerin auf der Kreuzung B 111/ Strandstraße die Vorfahrt genommen. Zwar kam es nicht zur Kollision zwischen ihr und der Autofahrerin eines grauen Opel Kombis, allerdings stürzte die 65-Jährige und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Verursacherin – laut Zeugen handelt es sich um eine etwa 25-jährige Frau mit blondem Haar – soll vom Unfallort geflüchtet sein. Sie fuhr weiter in Richtung Ortskern Loddin.

Wer kann Angaben zum grauen Opel Kombi und der Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter 038378/2790, aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Henrik Nitzsche