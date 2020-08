Bansin

Nach einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einem kurzzeitigen Stau in der Bansiner Seestraße. Laut Polizeisprecher war eine Radfahrerin in der Seestraße – Höhe Seepark – ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Sie zog sich dabei eine Oberschenkelfraktur zu und wurde ins Wolgaster Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergung musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle über den Parkplatz Seepark umgeleitet.

Von Henrik Nitzsche