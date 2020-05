Radfernweg von Usedom nach Stolpe wird saniert

Stolpe

Nachdem der Landkreis Vorpommern-Greifswald die dringend erforderlichen Arbeiten zur Sanierung des Radfernweges von Usedom nach Stolpe ausgeschrieben hat, erfolgt am Montag dem 25. Mai unverzüglich der Beginn der Bauarbeiten.

Die Umsetzung der von der Kreisstraßenmeisterei beauftragten Baumaßnahmen erfordert für etwa vier Wochen eine Vollsperrung dieses Abschnittes. Geplant ist, beginnend in Usedom in der Stolper Straße bis Stolpe den Radweg mit einer neuen Asphaltschicht zu versehen sowie die Nebenanlagen und Mulden wieder herzustellen.

Umleitung für Radfahrer

In diesem Zeitraum ist eine Umleitung für Radfahrer von Usedom über den straßenbegleitenden Radweg an der B110 bis zur Kreuzung B110 / B111 (Mellenthin) und weiter in Richtung Dargen ausgeschildert.

Von Cornelia Meerkatz