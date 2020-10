Radlader-Unfall sorgte am Morgen für reichlich Stau in Zempin

Zempin

Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 111 in Zempin zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radlader und einem VW. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Radlader nach links auf eine Baustelle abbiegen und gab dieses Vorhaben mit dem Blinker an. Ein dahinter fahrender Autofahrer übersah dies Zeichen offenbar und setzte zum Überholen an. „Der Autofahrer touchierte die Schaufel des Radladers“, so Pressesprecherin Katrin Kleedehn in Anklam. Die beiden Insassen des VW (90 und 81 Jahre) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Die Bundesstraße war im morgendlichen Berufsverkehr zwischen 8 und 8.30 Uhr voll gesperrt. Später leitete die Polizei den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei.

Am VW entstand Totalschaden, der Radlader hat an seiner Schaufel keine offensichtlichen Schäden davongetragen. Die Polizei gibt nach ersten Ermittlungen das Fehler beim Überholen als Unfallursache an.

Von Hannes Ewert